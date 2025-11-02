阪神の中野拓夢内野手（２９）が１日、次期選手会長に村上頌樹投手（２７）を推薦した。「今年で辞めるつもりです。村上に託そうかなと考えています」と２４年から２年間務めた選手会長を後輩に譲る考えを明かした。

２３年のオフに近本から受け取ったバトン。「苦労は個人的にもありましたけど、先輩にも支えてもらいながら、何とかやってこられた」。まだ正式に決まったわけではないが、後任の選定を始めている。有力候補に挙がっているのが村上。今季は投手３冠にも輝き、名実ともに申し分ない。

「これだけの成績を残していますし、村上がやることに誰も文句は言わないと思う」

１９７８年に初代選手会長の江本孟紀が２年間。８０年から２年間は小林繁が務めたがその後は野手が担当。村上が就任すれば、投手で４５年ぶりのこととなる。若手に引っ張ってほしいという中野の思いも詰まった人選。「若い選手に自覚を持って行動してもらうためにも、村上ぐらいの年代にやってもらい、うまく上と下のバランスを見ながらやってほしい」。今後は選手会納会で選手に承認されれば、正式に第２０代選手会長となる。