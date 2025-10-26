ＴＢＳ系「ＳＡＳＵＫＥ２０２５」（年末放送予定）の収録で、お笑いコンビ「チョコレートプラネット」の長田庄平が骨折したことが２６日、わかった。同局が報道機関向けの書面で発表した。

書面でによると「１０月２６日（日）９：００頃、神奈川県青葉区 緑山スタジオ敷地内のオープンセットにおいてＳＡＳＵＫＥの番組収録を行っておりました所、長田庄平さんが１ｓｔステージ挑戦中 第２エリアのローリングヒルに飛び移る際に怪我をされました」と状況を報告。

「インタビュー終了後、長田さんが足の痛みを訴えたため、常駐していた医師に診察をうけた所レントゲンの撮影の必要がある旨指示がありました。それを受け、近隣の病院で精密検査を行った所、左足の甲の剥離骨折と判明し全治三カ月と診断されました」と発表した。

続けて「ギプスで固定し、一定期間、松葉杖を使用するとのことです。なお、所属事務所によれば、今後の仕事については継続して行うとのことです」とした。

同局はこの件について「当該の番組収録に当たっては、医師、救急救命士およびトレーナーを配置するなど、安全性に細心の注意を払っておりましたが、長田さんが怪我をされたことについて、大変申し訳なく、心より御見舞い申し上げます。長田さんの一日も早いご回復をお祈りするとともに、今後も番組制作上の安全管理について徹底して参る所存です」とコメントした。