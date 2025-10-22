英国のチャールズ国王（76）が、映画「エリザベス」（1999年）でエリザベス1世を演じたこともあるオーストラリア出身の女優ケイト・ブランシェット（56）とともに、極秘でポッドキャスト番組を収録していたことが明らかになった。番組名は「アンアースド：ザ・ニード・フォー・シーズ」で、王立植物園「キューガーデン」のエリノア・ブレマン博士も参加し「ミレニアム・シードバンク」について語っている。



【写真】共演したケイト・ブランシェット

「ミレニアム・シードバンク」は、気候変動や環境破壊によって失われる植物種を守るため、2000年にチャールズ国王によって開設されたこの種子保存施設。自然保護において極めて重要な役割を果たしており、キューガーデンが管理を担う。



番組は、7月にイングランド南西部バークシャー州ウィンザーで収録され、22分間の内容となっている。ケイトは番組内で「シードバンクの活動には緊急性があります。野生の花畑の97％が失われたと聞いてショックを受けました。私たちは目の前の自然の美しさに目を奪われがちですが、その脆さを理解していないのです」と語った。



チャールズ国王も「ミレニアム・シードバンクの活動は、何世代にもわたって生物多様性を守るために不可欠です」とコメント。「戦後花畑が崩壊されてきていることを知っていたので、これは良い機会だと思いました」と振り返った。さらに、キューガーデンの後援者であることを「非常に誇りに思う」とし、「種子バンクの取り組みは素晴らしいですが、もっとスピードを上げる必要があります」と強調した。



同施設では、開設以来、約4万種・25億粒の種子を洗浄・乾燥し、イングランド南東部ウェイクハースト植物園の－20度の冷凍庫で保存している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）