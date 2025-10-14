¥É¥¤¥ÄºÛÈ½½ê¡¢¾¯½÷ÁüÅ±µîÌ¿Îá¡¡¼óÅÔ¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¢´Ú¹ñÃÄÂÎ¤Ë
¡¡¡Ú¥Ù¥ë¥ê¥ó¶¦Æ±¡Û¥É¥¤¥Ä¤Î¼óÅÔ¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Î¸øÍÃÏ¤Ë¤¢¤ë½¾·³°Ö°ÂÉØ¤ÎÈï³²¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¾¯½÷Áü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Î¹ÔÀ¯ºÛÈ½½ê¤Ï13Æü¡¢´Ú¹ñ·Ï»ÔÌ±ÃÄÂÎ¡Ö¥³¥ê¥¢¶¨µÄ²ñ¡×¤ËÂÐ¤·Å±µî¤òÌ¿Îá¤·¤¿¡£ºÛÈ½½ê¤¬14ÆüÈ¯É½¤·¤¿¡£¥³¥ê¥¢¶¨µÄ²ñ¤¬9·î¤ËÂ¸Â³¤òµá¤á¤ÆºÛÈ½½ê¤Ë²¾½èÊ¬¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÛÈ½½ê¤Ï¡¢¥³¥ê¥¢¶¨µÄ²ñ¤¬¾¯½÷Áü¤Î¸øÍÃÏ¤Ø¤ÎÀßÃÖ¤ò¡ÖÍÆÇ§¤·Â³¤±¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë¸¢Íø¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¡£¡ÖÅ±µî¤¬ÂÅÅö¤ÊÁ¼ÃÖ¤À¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥³¥ê¥¢¶¨µÄ²ñ¤¬±þ¤¸¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡Ö¶¯À©Åª¤Ê¼êÃÊ¡×¤¬É¬Í×¤À¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºÛÈ½½ê¤Î·èÄê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¾åÁÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥³¥ê¥¢¶¨µÄ²ñ¤Î½ÐÊý¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£