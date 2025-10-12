この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ジャックロード」で配信された『プロの目線は違う！【BEAMSディレクター】が選ぶコーデに効く一本』。



BEAMSディレクターの西口秀平さんとBEAMSプラスの溝端秀樹さん、そしてジャックロードスタッフの古葉さん、茂野さんが登場。ファッションと腕時計、それぞれのプロフェッショナルが「自分では選ばないけれど、実は最適解」をテーマに、お互いのコーディネートにベストな1本を真剣に選び抜いた。



舞台は“東京・中野の店舗ジャックロード”。老舗時計・ブランド品専門店だけに、並ぶ逸品も国内トップクラスの充実ぶりだ。今回のコラボは“前回に続く第2弾”。皆、和やかな雰囲気で楽しげに話す。



◎前回動画

https://www.youtube.com/watch?v=InwMQZcyg-E&t=1238s



今回の企画は「お互いの私服コーデにプロ目線で最適な一本を選び合う」というもの。まずは溝端さんが、続いては西口さんが時計を選び、その選択に込める思いを熱弁している。



コーディネートごとの時計選びには「実は付けたことがない時計を敢えて合わせてみる」「ヴィンテージの良さや素材の面白みを活かしたストラップ選び」など、玄人ならではのこだわりと発見が続出。さらにカラフル命！な古葉さんには「アクセサリー感覚で楽しんでほしい」と、チュードルのカメレオンやロレックスのレアモデルなど、時計を彩りとして提案した。



プロ同士ならではの高揚と時計選びの奥深さが語られた。ファッションと時計の新たな組み合わせが楽しみになる珠玉のコラボ動画となっている。