10月7日（火）の「相席食堂」は、グルメリポート界に燦然と輝くスター、彦摩呂や石塚英彦に続く新たなグルメスターが誕生する「次世代グルメスター相席」をお届けする。

愛知県岡崎市にやって来たのは、“吉本の飯食いモンスター”ことレインボーのジャンボたかお。「カレーが一番の大好物」というたかおは、ご飯を食べているだけのYouTube動画が大人気で、登録者数は40万人超え。まさに、次世代グルメスターにふさわしい。

八丁味噌が名産の岡崎市で新たに誕生したご当地グルメが「おかざきカレーパン」。たかおは地元の人がオススメするパン屋さんを訪ね、店主に「おかざきカレーパン」について話を伺う。注目の食レポは見事なコメントで、その実力を示した。さらに、おいしそうに食べる姿が千鳥の心をつかむ。しかし、大悟から「カレーパンの魅力が消える」と指摘された難点とは！？

オムライスの名店では、見た目が迫力満点の「おかざきカレーパン」を味わい、人気のオムライスもいただく。グルメコメント、食べっぷり、おもしろさと、いずれも満点のうえに驚異の早食いまで披露！さらに、ボリューミーなホットドッグ風カレーパンや、ナイフとフォークで食べるハンバーガーカレーパンまで、多種多様な「おかざきカレーパン」を食べ尽くす！

この日はほかにも、キングオブコント2023準優勝、“吉本きっての大食い”として知られるカゲヤマの益田康平が高知県・いの町で「生姜焼き」を食べまくる！ その独特すぎる食レポスタイルに千鳥が大慌て！？

MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。７日（火）は、よる11時10分放送。TVerでも無料配信。