【オートバックス×『ウマ娘 シンデレラグレイ』】オグリとタマモが駆ける！ オリジナルコラボCM
オートバックスとTVアニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』がコラボレーションしたオリジナルCMの放送が始まった。
2025年10月5日（日）から放送開始のアニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』とのコラボレーション企画として、オートバックスとのオリジナルコラボCMが特設サイトとウマ娘公式YouTubeチャンネルで公開された。
『ウマ娘 プリティーダービー』はCygamesが2016年に発表したクロスメディアコンテンツ。実在する競走馬の名前と魂を受け継ぎ、ウマの耳と尻尾を持つ『ウマ娘』と呼ばれる少女たちが、仲間やトレーナーたちと学園生活を送りながら＜トゥインクル・シリーズ＞制覇を目指す世界が舞台。発表以来、音楽やコミカライズ、TVアニメやゲームなど、さまざまなジャンルで作品展開を行っており、中核的なコンテンツの1つである『ゲームアプリウマ娘 プリティーダービー』は非常に高い人気を得ている。
アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』は『ウマ娘 プリティーダービー』に登場するオグリキャップを主人公としたスピンオフ漫画を原作としたアニメーション作品。
第1クールが2025年4月より放送され、10月5日（日）16：30からTBS系全国28局ネットにて第2クールが放送開始されている。
今回のコラボレーションは、より多くの方に「クルマで出かける楽しさ」や「モータースポーツの楽しさ」を提供したいという思いから実現。
｢信じられる整備があるから､出かける楽しさはもっと広がる｡｣
”走り出す瞬間” を描いた特別なコラボレーションムービーに仕上がっている｡
オリジナルCMは、2025年10月5日からTBS系全国28局ネットにて毎週日曜16：30より放送のアニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』放送時間枠内とウマ娘公式YouTubeチャンネル「ぱかチューブっ!」等にてご覧いただくことができる。
走り抜けるオグリキャップやタマモクロス、様々なウマ娘たちの姿が楽しめるコラボCM、ぜひご覧あれ。
☆コラボCMのイメージカットをチェック！（写真2点）＞＞＞
（C）K, S, I／S, UCP（C）Cygames, Inc.
