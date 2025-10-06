DJ／ビートメイカーのLicaxxxが主宰するオンライン型のラジオプラットフォーム『Tokyo Community Radio』（以下『TCR』）の公募型育成プログラム『sessions』第5弾が、10月に渋谷 Red Bull Studio Tokyo、第6弾が11月に京都精華大学にて開催される。

『sessions』は、現場で活動するDJやプロデューサーに向けて、技術だけでなくマインドや継続性にもフォーカスした育成プログラム。発案者であるLicaxxxをはじめ、現役で活動するモデレーター陣やゲストサポーターが実際に抱えている／抱えていた課題やその克服法、さらには技術以外にも必要なプロセスやコミュニケーションの事例をシェアすることで、参加者と共に高め合っていくことを大きな目的としている。

第5弾となる東京編には、tofubeatsをはじめとするゲストサポーターが参加。第6弾の京都編にはStones Taro（NC4K）、Naco（85acid）、in the blue shirt、Lomax（NC4K）といった関西を拠点に活動するアーティストがサポーターとして参加する。

また、今回はサポーターも参加者も手を動かしながら、作りたい音へのアプローチ方法や過程を共有し、音の解像度や理解を深める回となる。

参加者は一部公募、応募条件や詳細は公式サイト／SNSにて随時発表される。なお、当日の模様は後日『TCR』のYouTubeチャンネルや各種SNSを通じて公開予定だ。募集は本日10月6日12時から10月11日23時59分まで。

（文＝リアルサウンド編集部）