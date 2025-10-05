¥È¥è¥¿¤Î¡Ö¡È2¿Í¾è¤ê¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ª ¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÖMT¤Î¤è¤¦¤ÊAT¡×¡õ#038;¡Ö¥¿¥ÆÌÜ¡×ºÎÍÑ¤Î¡Ö»Â¿·¥â¥Ç¥ë¡×¤ËÇ®Ë¾¤ÎÀ¼¤â¡ª ¥ª¡¼¥×¥ó¥È¥Ã¥×¤âºÎÍÑ¤Î¡ÖGR HV ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤É¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¡©
¡¡2017Ç¯10·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè45²ó¡ÖÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼2017¡×¤Ç¡¢¥È¥è¥¿¤¬À¤³¦½éÈäÏª¤·¤¿¡ÖGR HV¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¡£
¡¡´Ä¶ÀÇ½¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿Àè¿ÊÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Åö»þÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¥È¥è¥¿¡Ö¡È2¿Í¾è¤ê¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê22Ëç¡Ë
¡¡È¯É½¤«¤é»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤¿¸½ºß¤â¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î´°À®ÅÙ¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤Ïº¬¶¯¤¯¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡GR HV¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢Åö»þ¡ÖÀ¤³¦¤ò¡¢¤³¤³¤«¤éÆ°¤«¤½¤¦¡£BEYOND THE MOTOR¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Î³Ú¤·¤µ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤È¤·¤Æ½éÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹4395mm¡ßÁ´Éý1805mm¡ßÁ´¹â1280mm¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é£²¿Í¾è¤ê¤ÎFR¡Ê¸åÎØ¶îÆ°¡Ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òºÎÍÑ¡£
¡¡³°Áõ¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦ÂÑµ×Áª¼ê¸¢¡ÊWEC¡Ë»²Àï¼ÖÎ¾¡ÖTS050 HYBRID¡×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëLED¥é¥ó¥×¤ä¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¡¢¥ê¥ä¥Ç¥£¥Õ¥å¡¼¥¶¡¼¤òÁõÈ÷¡£Ã¦Ãå¼°¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥È¥Ã¥×¡Ö¥¨¥¢¥í¥È¥Ã¥×¡×¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥¨¥¢¤Î³«Êü´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë2WAY¥Ü¥Ç¥£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤Ë¥®¥¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÇÛÃÖ¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê°õ¾Ý¤ò±é½Ð¡£¥¹¥¿¡¼¥È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ï³«ÊÄ¼°¤Î¥·¥Õ¥È¥Î¥ÖÆâ¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¡¢ÁàºîÀ¤ÈÍ·¤Ó¿´¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µ»½ÑÌÌ¤Ç¤Ï¡¢WEC¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¡ÖTS050 HYBRID¡×¤Îµ»½Ñ¤ò»ÔÈÎ¼Ö¸þ¤±¤ËºÇÅ¬²½¡£¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖTHS-R¡ÊTOYOTA Hybrid System-Racing¡Ë¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢´Ä¶ÀÇ½¤ÈÁö¤ê¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¹â¼¡¸µ¤ÇÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¼ÖÎ¾Ãæ±û¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢½ÅÎÌ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎºÇÅ¬²½¤â¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Áàºî·Ï¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¥¿¥óÁàºî¤Ç¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥É¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨²ÄÇ½¤ÊH¥Ñ¥¿¡¼¥ó¥·¥Õ¥È¤òºÎÍÑ¡£¥ª¡¼¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯¼Ö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢6Â®¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¼Ö¤Î¤è¤¦¤ÊÁàºî´¶¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î°Õ¿Þ¤Ë±þ¤¸¤¿Áö¤ê¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡È¯É½¤«¤é»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤¿¸½ºß¤â¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ü¥Ç¥£¤¬°õ¾ÝÅª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³°´Ñ¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤ä¡¢¡Ö»ÔÈÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥³¥ó¥»¥×¥È»ß¤Þ¤ê¤Ê¤Î¤¬ÀË¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¼Ö²½¤òË¾¤à´Ø¿´¤Ïº¬¶¯¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¤Þ¤Ç»ÔÈÎ²½¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿µ»½Ñ¤äÀß·×»×ÁÛ¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼ÎÎ°è¤ÇÄÉµá¤¹¤ëÊý¸þÀ¤Î°ìÃ¼¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£