鈴木亮平　永野芽郁との“交際デマ”に脚本家が異例の反論「毎晩筋トレしてた」絶対に裏切らない“有村架純似の美人妻”との絆

永野芽郁の恋愛スキャンダルに新たな展開が生まれている。田中圭との不倫報道に加え、坂口健太郎と三角関係にあった過去も報じられる中、今度は10年前の映画『俺物語!!』で共演した鈴木亮平にまで疑惑の目が向けられてしまったのだ。

「2015年公開の同作は、鈴木さんが、主人公の巨漢高校生を演じるために体重を30キロも増やした話題作でしたが、この作品には永野さんと坂口さんも出演していました。

ところが、一連のスキャンダル報道で永野さんに“共演者キラー”の印象がついてしまったせいで、9月10日にはあるXを通じて、撮影の合間、『鈴木が永野の寂しさを紛らわせるため、仕事が終わると仙台に戻り毎日遊びに誘っていた』『永野が鈴木を多分食ってる』といった真偽不明の投稿が拡散されていたのです」（芸能記者）

『俺物語!!』の撮影は宮城県仙台市でおこなわれた。こうした憶測が事実であるかのように語られ始めると、これに反論したのが、同作を手がけた脚本家・野木亜紀子氏だった。

「9月11日、同氏は、《映画『俺物語!!』のとき亮平氏は毎晩筋トレしてたよ。天皇の料理番からすぐの30kgパンプアップで、腹筋を見せる柔道シーンの撮影までに体を作らなきゃいけなかったから。芽衣ちゃんはまだ中学生で学校があり、新幹線の通いで仙台泊はさほど多くなかったような》

と、撮影中の彼の様子を回想。野木氏はさらに、2015年11月7日の自身の投稿を掘り返し、

《撮影後には毎晩、レンタルのママチャリを15分走らせ地元のジムで鍛えていたらしい》

《毎晩の孤独で地道な努力によって鍛えあげた鈴木亮平くんは、撮影後半にあった柔道シーンで見事にバッキバキの腹筋を見せてくれた》

など、詳細に記録していたポストを“証拠”として提示。最後に《10年前のツイート。つぶやいておくもんだな》とコメントしたのです」

あらぬ疑いをかけられていた鈴木を救うべく、その陰の努力の“目撃者”が突き付けた決定的な反証。Xではこんな反応が相次いだ。

《俺たちの鈴木亮平》

《1番の証人 有難うございます》

《これが人望》

ファンからは安堵の声とともに、具体的事実で反論してくれた野木氏への感謝のコメントが寄せられたのだ。これについて芸能プロ関係者が語る。

「今回の騒動は、根拠のない憶測がいかに簡単に拡散されるかを示すとともに、鈴木さんのストイックさが再評価されるきっかけにもなりました。そもそも鈴木さんは日曜劇場『天皇の料理番』（TBS系）で半年間で20キロの減量をおこない、体重を76キロから56キロに落としていますからね。そして続けて出演する『俺物語!!』のため、そこから30キロ増量し、撮影中も毎晩のトレーニングで体を作り上げていたというわけです」

さらに、鈴木には仲睦まじい“有村架純似”の美人妻がいる。

「鈴木さんは2011年7月に一般女性との結婚を発表しており、お相手は学生時代から交際していた年上の一般女性。入籍を発表したときにはすでに挙式も済ませていて、2011年11月には長女が誕生したことを報告。しかしそれ以降、鈴木さんがテレビや雑誌などで家族について語ることはほとんどありません。

逆にいえば、夫婦円満だということでしょう。鈴木さんは俳優としてはかなり下積みの長い苦労人。そんな鈴木さんをそばで支え続けた“糟糠の妻”を裏切ることはしないでしょうね」（芸能記者）

実際、本誌は2025年7月に鈴木が有村架純似の妻と映画『国宝』を観に行くデートを目撃している。鈴木にぴたりと寄り添う妻に、鈴木は常に優しく話しかけるなどデレデレの様子だった。

「今回の“反論”のおかげで、鈴木さんはますます評判が高まりました。既婚者であり、なおかつノースキャンダル。芸能界でも珍しいほどクリーンな人ですよ。日曜劇場から映画まで、数々の大作オファーが止まらないのもうなづけます」（芸能ジャーナリスト）

誠実さは、芸能人にとって何より大切なことなのかもしれない。