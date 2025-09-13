山本由伸-ロートベットのバッテリー

【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時間13日・サンフランシスコ）

ドジャースは12日（日本時間13日）から敵地での同地区ジャイアンツ戦に臨む。試合開始の約3時間30分前にスタメンが発表されると、ウィル・スミス捕手の名前はなかった。大黒柱の不在にLA記者も一斉速報している。

スミスは3日（同4日）の敵地・パイレーツ戦の守備中、ファウルが右手に直撃して途中交代。球団は「右手の打撲」と発表した。その後は負傷者リストには入らずにチームに帯同し、前日9日（同10日）のロッキーズ戦で復帰。もっとも、10日（同11日）の同カードではスタメンで出場予定だったが、試合開始1分前にスタメンを外れた。これで2試合連続の先発外となった。

今季のスミスは攻守に躍動し、110試合に出場して打率.296、17本塁打、OPS.901をマーク。勝利貢献度WAR4.5はチーム3位と存在感を発揮している。それだけに、またもスタメンから外れたことで米記者も驚きを隠せなかったようだ。

米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のドジャース番、ファビアン・アルダヤ記者は「今日のドジャース先発にウィル・スミスはいない」、地元紙「オレンジカウンティ・レジスター」のドジャース番ビル・プランケット記者も「サンフランシスコでの初戦のスタメンにウィル・スミスは不在だ」と言えば、地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」のドジャース番を務めるジャック・ハリス記者も「ウィル・スミスは今夜の先発にいない 水曜日に手の骨挫傷のため、直前で出場が取り消された」と報じた。

この日の先発は山本由伸が務める。バッテリーを組むのは、前回6日（同7日）、敵地でのオリオールズ戦で初コンビを組み、9回2死までノーヒットノーランの快投を引き出したベン・ロートベット捕手（Full-Count編集部）