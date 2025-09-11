学生大注目！素泊まり1万円から楽しめる、お得な秋の学割プランがウッドデザインパーク瀬戸で実施中
少しずつ涼しくなる秋は、1年で最もアウトドアに適した季節。友達と思い出づくりしたい。できるだけ旅費を安くしたい。そんな風に思っている学生に朗報！
【写真】割引価格で利用できるテントサウナ
愛知県瀬戸市のグランピング施設「ウッドデザインパーク瀬戸」では、学生に向けた特別企画として、2025年9月1日〜11月30日(日)までの期間限定で「秋の学割プラン」が実施されている。
■ウッドデザインパーク瀬戸ってどんなところ？
名古屋市の北東に位置し、「瀬戸焼」で有名な陶器の町である瀬戸市。ウッドデザインパーク瀬戸は、ジブリパークからも近い場所に位置している。
ウッドデザインパーク瀬戸の客室は、丸太で組まれたおしゃれなグランピングテント。テントの中にはエアコン、トイレ、バスルーム、ベッド、Wi-Fiなどが完備されており、まるでホテルのような快適さ。子どもや女性、アウトドア初心者でも安心だ。キャンプのような重たい荷物は一切不要。手ぶらで気軽にアウトドア体験が楽しめるのがうれしいポイント。
通常メニューとして、持ち込みOKの「素泊まり」から「夕食付き・朝食付き」まで選べるプランがあり、夕食メニューでは、地元食材を贅沢に使ったBBQを楽しめる。瀬戸市のブランド牛「瀬戸山麓牛」や「瀬戸豚」など地元の有名食材をふんだんに使用。ご飯と豚汁はなんと食べ放題。もちろん、手ぶらでOKなので、食材や道具の準備なしで気軽にアウトドアディナーを満喫できる。
園内には、ボードゲームやカードゲーム、けん玉、積み木、お手玉などの昔懐かしい遊び道具も充実！家族や友人、恋人と笑いながら楽しめること間違いなしだ。
■お得がいっぱい！秋の学割プラン
「秋の学割プラン」にはお得な三大特典が付いてくる。1つ目が「テントサウナ割引」。通常5000円のところ、なんと学割特別価格で3500円。木々に囲まれた自然の中で、流行りの"ととのう"感覚を味わえる。
2つ目が瀬戸焼が有名な瀬戸市ならではの「陶器絵付け体験」。1律500円引きで体験可能で、世界にひとつだけの作品を作ることができる。
3つ目が「花火セットのプレゼント」。BBQや焚き火で盛り上がったあとの〆にピッタリ。
また学生にうれしいのが、素泊まり1万円という価格設定。浮いたお金で豪華なBBQ食材を買うもよし、アクティビティを楽しむもよし。素泊まりだからこそ、自由度の高い滞在が楽しめる。
焚火を囲んでのんびりしたり、自然の中を散策したり、満点の星空を眺めたり。今年の秋はウッドデザインパーク瀬戸で、忘れられないグランピン体験をしてみよう！
■ウッドデザインパーク瀬戸の魅力や、「秋の学割プラン」の狙いを担当者にインタビュー！
ーー「秋の学割プラン」実施の意図や狙い、目的などについて教えてください。
涼しく風も少ない秋は、1年で最もアウトドアに適している時季になります。アウトドアのベストシーズンです。気候ストレスもなくナチュラルにアウトドアを楽しめる時季に学生の方にアウトドアを通じて学生時代の思い出を作っていただきたい思いで今回の学割プランを作らせていただきました。
ーー「秋の学割プラン」のイチオシ、目玉となるものを教えてください。
世の中の情勢的にも『素泊まり』が注目されていますが、グランピングでの素泊まり1万円は学生の方にはうれしい価格だと思っています。実際、当施設の大学生スタッフも1万円でグランピング体験できるのはうれしいとい話しています。
ーー「秋の学割プラン」では、テントサウナや陶器絵付け体験の割引、花火セットのプレゼントなどの特典がありますが、これらの特典をつけた意図や狙いについて教えてください。
グランピング宿泊はアウトドアを体験できますが、今回は学生の方のためのプランですので、グランピングを通して思い出に残る体験、またウッドデザインパーク瀬戸ならではの体験をしてもらい、卒業時など写真を見返したときに当時の思い出話がより濃くなるだろうと思い今回の特典をつけさせていただきました。
ーーウッドデザインパーク瀬戸の推しポイントについても教えてください。
白川郷から移築された合掌作りの家があることです。今現在は世界文化遺産にも登録されているので移築が不可能となっております。そんな貴重な建物が岐阜に行かなくても見られる、触れられる、その当時の面影に触れられるのが一番の魅力だと思っています。
立地的にもジブリパークから一番近い宿泊施設なので、ジブリ目的の方にも気軽に宿泊いただけるのも魅力です。
■【施設概要】
施設名：ウッドデザインパーク瀬戸
所在地：愛知県瀬戸市南山口町730
アクセス：東海環状自動車道「せと品野IC」より約10分／ジブリパークから車で約3分
宿泊形態：グランピングログテント
主な施設：テントサウナ、BBQエリア、屋外水遊び場、陶器体験スペース、自然薯茶屋(食事処)
営業時間：チェックイン 14時〜／チェックアウト 〜10時
仲間との思い出作りにぴったりな、学生旅行応援キャンペーン。この季節に、「秋の学割プラン」を使って、「ウッドデザインパーク瀬戸」へ訪れてみて。
文＝長谷川明莉
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
