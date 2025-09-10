上空に立ち上る煙を見つめる男性＝９日、カタール首都ドーハ/Jacqueline Penney/AFPTV/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）イスラエルによるカタールの首都ドーハでの衝撃的な攻撃は、パレスチナ自治区ガザ地区での戦争終結に向けた合意を頓挫させる恐れがあり、米国とカタールの関係にも打撃を与えかねない。

イスラエル軍は、今回の攻撃について米国が事前に知っていたと発表した。これが事実なら、カタール側は今回の攻撃を侮辱、あるいは裏切りとさえ受け止める可能性が高い。

カタールは中東で最大規模の米軍基地を抱え、長年にわたって米国と非常に強固な関係を築いてきた。米国の要請を受け、イスラム主義勢力タリバンやイスラム組織ハマスを含むさまざまな非国家主体や武装組織との協議を促してきた。

より差し迫った問題として、今回の攻撃はガザ戦争終結に向けた交渉を頓挫させる恐れがある。情報筋によると、交渉は正念場を迎えていた。

ハマスの最高幹部イスマイル・ハニヤ政治局長が２０２４年７月にイランの首都テヘランで暗殺された際、カタールのムハンマド首相はＸ（旧ツイッター）にこう投稿した。「政治的暗殺とガザでの民間人への継続的な攻撃が交渉と並行して行われるなか、我々は問わざるを得ない。一方の当事者が相手側の交渉担当者を暗殺している状況で、どうして仲介が成功しうるのか」

中東地域で萎縮効果が生じている。カタールのように米国と近い同盟国がイスラエルの攻撃を受ける可能性があるなら、次に攻撃を受けるのは誰になるのか。

今回の攻撃はカタール領土に対するイスラエル軍による初の公に知られる軍事攻撃だが、カタール政府がイスラエルを巡る紛争に巻き込まれたのはこれが初めてではない。

今年６月、イスラエルが実施したイラン核施設攻撃に米国が関与した報復として、イランのミサイルがカタールのアルウデイド空軍基地を直撃した。カタールは今、この紛争における交渉の仲介役としての役割を真剣に再考する正当な理由を持っている。

本稿はＣＮＮのクラリッサ・ワード、サラ・エルシルガニー両記者による分析記事です。