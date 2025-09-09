この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ひとり開業チャンネル by Build's」の動画「【安定収入】清掃ビジネスが絶対に潰れない3つの理由／Build'sの今後の戦略」で、株式会社アクア取締役の松原氏が清掃業界の安定性について解説した。冒頭、景況感について「全体感で言うと多分好景気だと思っています」と述べたうえで、清掃業は「好景気でも不景気でも、基本的には大きく変わらない非常に安定したビジネスモデル」と主張した。



安定要因として、まず「年間契約を結び、毎月定額のストック型収益が見込める」点を挙げた。契約の継続により収入が安定し、景気の影響を受けにくいとした。コロナ禍についても「多少ありましたけど、大きくは変わらない」と述べ、安定性の一例に言及した。



次に、業界全体の構造変化が小さいことを指摘。通信のように急速な技術革新を経験した業界と対比し、清掃業は「20年前と今でやり方変わっていますかっていうと、変わっていない」と説明した。清掃ロボットについても「導入が始まって約15年が経過しているのに、ほぼ使われていない」とし、イノベーションが生じにくい点が市場の安定につながるとの見方を示した。



さらに、清掃業は労働集約型で、1人当たりの利益は「10万〜15万円の利益が出ますね」と述べ、「大きくは儲からない」とも語った。この「爆儲かりしない」特性が新規参入を抑え、過度な競争を避けることで、結果として安定につながるとした。



ビルメンテナンス業務の優先順位については、法定点検（建築物に関する各種法令に基づく定期点検）を最優先とし、日常清掃は「一番切られやすい」と説明。一方で「時間単価は点検系の方が高い」が、「1件当たりの単価は清掃が最も高い」と述べ、「最も儲かるのは清掃だと思っています」と収益性を強調した。今後は、国家資格が必要な点検業務にも取り組み、事業領域を広げる方針を示した。フランチャイズオーナーの資格取得支援にも力を入れ、「挑戦ができる業界」と位置づけた。

