札幌生まれの味噌ラーメン！「味の三平」が作った革命の一杯【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

札幌で誕生した味噌ラーメン

味噌ラーメンの元祖「味の三平」

北海道グルメの定番の一つといえばラーメンですが、中でも札幌の味噌ラーメンは全国的に有名です。味噌ラーメンを開発したのは、昭和25年（1950）、すすきのにラーメン店「味の三平」を開店した大宮守人(おおみやもりと)氏だと言われています。

開店当初、大宮氏はまず、麺が茹で上がるまで待つ時間を有効活用できないかと考え、フライパンでもやしやタマネギを炒めることを思いつきました。これをラーメンに載せたところお客さんの間で評判となり、ほかのラーメン店も取り入れるようになったことで、札幌ではもやしを載せたラーメンが一般化していきました。

そして昭和30年（1955）頃、大宮氏はアメリカのスープメーカーの社長が、日本の味噌が体にいいと指摘した記事を読んで味噌味のラーメンの研究に乗り出しました。大宮氏はラーメンに合う味噌を探し求め、ブレンドも試しました。また、味噌と相性のいいニンニクを使い、醤油ラーメンと同じチャーシューではなく挽肉を使うなど、常連や知り合いに試食してもらいながら改良を重ねていきました。

ついに昭和38 年（1963）、味噌ラーメンがメニューに加えられるとこれが評判となり、札幌では味噌ラーメンが一気に広まりました。その後、札幌の味噌ラーメンは雑誌『暮しの手帖』でも紹介され話題となり、徐々に全国的なブームになっていきました。

バラエティあふれる北海道のご当地ラーメン

北海道で愛されるご当地ラーメンといえば、「北海道三大ラーメン」とも称される「札幌（味噌）」「旭川（醤油）」「函館（塩）」が有名ですが、その他の地域にも個性あふれる魅力的なご当地ラーメンがあります。

