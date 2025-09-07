俳優の木村拓哉（52）が7日放送のTOKYO FM「木村拓哉 Flow」（日曜前11・30）に出演。人気俳優の撮影スケジュールに衝撃を受けた。

今回は俳優の山田裕貴をゲストに迎えてトークを展開。初対面の山田について木村は「今最も引っ張りだこというか、最も忙しい俳優さんの1人ですよね」と評し、その活躍ぶりに触れた。

山田は現在公開中の主演映画「木の上の軍隊」をはじめ、今後は主演作「ベートーヴェン捏造」、「爆弾」の公開も控えており、多忙なスケジュールが続いている。

撮影時期について「たまたま公開が重なり続けてて…」と前置きしつつも、「去年の11月から3月までの間にこの3本撮りました。11月に『木の上の…』撮って、12月〜2月に『爆弾』、2、3月に『ベートーヴェン…』撮りましたね」と木村に説明。その間、常にバッグには3作品分の台本が入っている状態が続いていたという。

これに木村が「えっ！？そんなこと僕は不可能」と驚き「あと2、3年はこの状況でお願いします」とエールを送ると、山田は「頑張らせていただきます！」と元気よく応じていた。