わんこが見せた『弟の起こし方』が衝撃的過ぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で73万5000回再生を突破し、「怒るに怒れないｗ」「最強すぎる」「スヌーズ機能より効果ある」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『弟が起きないから起こしてきて』と大型犬に頼んだ結果…絶対に二度寝できない『衝撃の目覚まし方法』】

弟がなかなか起きない

Instagramアカウント「samoedo_0314_godon」の投稿主さんの家には、『郷敦』ちゃんというサモエドのパピーさんがいます。この日、投稿主さんは朝から困り果てていました。一緒に暮らす弟さんが、なかなか起きてこなかったのです。

そこで、投稿主さんはあることを思いつきます。それは、郷敦ちゃんに「目覚まし役」を任せるというもの！

すると、投稿主さんから任務を下された郷敦ちゃんは、意気揚々と寝室に行って…。寝ている弟さんの体の上を、特大ジャンプで飛び越えたのだとか！

衝撃の目覚まし方法に爆笑！

体の上でぴょんぴょん跳ねられた弟さんは、思わず目を覚ましてしまいました。しかし、まだ眠たいようで起き上がることはありません。郷敦ちゃんは、足の裏を舐めたり、顔に向かって飛びついたり、やりたい放題…！

たまらなくなった弟さんは、渋々布団から体を起こしたといいます。しかし郷敦ちゃんは容赦がありません。寝ぼけ眼の弟さんにしがみついて、最後の最後まで目覚ましの仕事をやりきったのだとか。強すぎるけれど愛あふれる起こし方に、怒るに怒れなくなってしまったという弟さんなのでした♡

コメントでは「大喜びで起きちゃうやつ」「出張でお願いしたいです」など羨望の声から、「これは起きるしかないw」と笑いを呼び話題に。こんな可愛い目覚ましなら、ぜひ一度体験してみたいですね！

元気いっぱいな姿にホッコリ

別の日の投稿では、初めて川遊びにやってきた郷敦ちゃんの姿も紹介されています。まだまだパピーの郷敦ちゃんにとって、川遊びは刺激がいっぱいだった模様。

じゃぶじゃぶと水をかき分けながら、水の感触や冷たさを満喫していたそうですよ♪天真爛漫で好奇心旺盛な郷敦ちゃん、今後の成長もとっても楽しみです！！

投稿主さんの家には、チワマルの『うーたん』ちゃんというわんこもいるのだそう！仲が良いのか悪いのか分からないという2匹ですが、Instagramアカウント「samoedo_0314_godon」では一緒にはしゃぐ姿もたくさん紹介されています。ぜひ遊びに行ってみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「samoedo_0314_godon」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。