お笑いコンビ「アインシュタイン」の稲田直樹さん（４０）らのインスタグラムのアカウントを乗っ取ったとして、警視庁は５日、住所・職業不詳の男（３２）を不正アクセス禁止法違反容疑で再逮捕したと発表した。

再逮捕は３日。

稲田さんのアカウントを巡っては昨夏、性的な画像を要求するメッセージが送られてきたとする情報がＳＮＳ上で拡散しており、同庁が関連を調べている。

発表によると、男は昨年７月２日〜同１０月１４日、計１７回にわたり、稲田さんとプロスポーツ選手の２０歳代男性のインスタグラムのアカウントに不正にログインした疑い。調べに黙秘している。

同庁が男の通信端末を調べたところ、稲田さんら約７０人分のアカウントにログインした形跡が確認された。公表されている生年月日などからパスワードを推測し、乗っ取ったとみられる。

稲田さんは昨年７月、Ｘ（旧ツイッター）に「変な事に巻き込まれた。全く身に覚えがない」などと投稿。翌８月、同庁四谷署に被害を相談していた。

男は今年５月以降、男性俳優やプロスポーツ指導者ら２０〜３０歳代の男女４人のアカウントに不正ログインしたとして同容疑で３回逮捕され、その後、起訴された。