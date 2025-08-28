8月28日、趣里が三山凌輝と入籍について発表することがわかった。

「8月29日中にも、趣里さん三山さんそれぞれが自身のSNSを通じて入籍について公表するそうです。本来なら、2人はすでに5月には結婚発表を予定していました。

ところが、YouTuberのRちゃんこと大野茜里さんと交際していた三山さんが、約2年間で毎月のお小遣い200万円や1千万円超の高級時計など、総額1億円を貢いでもらっていたことが発覚。大騒動となりました。以来、2人の関係について沈黙を貫いてきましたが、いよいよ正式な夫婦となるわけですね」（芸能記者）

ここにきて突然、事態が動き出したのにはわけがある。8月上旬に趣里と三山が地元区役所を訪れている姿を本誌がキャッチしたのだ。しかも、目撃者によれば趣里のお腹は誰が見ても“ぽっこり”と膨らんでいた。

「三山さんの騒動が沈静化してから、あいまいな2人の関係も前に進めていこうと考えていたようですが、お腹の子供はどんどん大きくなるわけですし、どこかで発表するしかありませんでした。また、2人が訪れていた区役所の窓口は空き地の管理などを扱う部署でした。俳優業以外にも夫婦でおこないたい活動があるようで、着々と愛の人生計画を立てていたわけですね」（同前）

今後の2人には、解決しなければいけない問題もある。

「問題は、趣里さんのご両親である俳優の水谷豊さんと、元キャンディーズの伊藤蘭さんですよ。水谷さんは趣里さんを溺愛しており、どんなことがあっても本人が決めたことなら認めてくれるタイプです。一方、母親の蘭さんは、三山さんとの結婚に難色を示していると一部メディアで報じられています。同じ女性として婚約相手から億単位のおカネを貢がせるような男とうまくいくはずがない、と考えているんです。

もちろん、趣里さんはすでに34歳の自立した大人。結婚そのものは“勝手”にできます。さらに蘭さんも自身のInstagramに愛娘とのツーショットを投稿するなど親子関係に問題はない様子です。ただ胸の中ではやはり不安で仕方がないのでしょう。

入籍するからといって、三山さんは、あくまでも“水谷一家”に受け入れられたと考えるべきではないでしょうね。水谷さん夫婦からすれば“苦渋の決断”でしょうから」（同前）

趣里に近しい芸能関係者はこう証言する。

「趣里さんはいよいよ出産に向けて本格的な準備をする段階です。近いうちに、入籍以上の“吉報”も発表されることになるでしょう。水谷さん夫妻も、今は頑なかもしれませんが、“初孫”が誕生すれば、少しずつ打ち解けてゆくのではないでしょうか」

すったもんだの末のゴールイン。三山が“パパ”として、“夫”としての自覚を持てるようになることを祈るばかりだ。