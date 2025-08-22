サウジアラビア王国館、新しく夜のプロジェクション「Her Influence」をスタート【大阪・関西万博】
サウジアラビア王国館は、2025年大阪・関西万博における対話の促進と感動的な変革の展示へのコミットメントの一環として、影響力のあるサウジアラビアの女性たちが多様な分野で現在と未来を形作る姿を称えるビジュアル・トリビュート「Her Influence: マンガ・プロジェクション」を開始する。彼女たちの物語はマンガスタイルで表現され、パビリオンのサウジ広場の壁面に投影される。
■3人の先駆的なサウジアラビアの女性の物語を紹介
今回の投影は、イラスト付き伝記を通じて、サウジアラビアの女性たちの物語を伝える。彼女たちの人生の重要な瞬間や転機を強調した物語は、サウジアラビア王国館の広場の5つの壁面に、日本のマンガにインスパイアされたビジュアル形式で展開される。来場者は、高い壁に投影されたプロジェクションを見上げ、立ち止まり、考えることだろう。それぞれの物語は深く個人的で文化に根ざしたものだが、レジリエンス、野心、影響力というテーマは国境を越えて共通している。
この体験により、来場者は、文化の違いを超えて共通の価値観を認識することだろう。本プログラムは、視覚的な物語と文化交流の創造的な融合を通じて、サウジアラビアの女性の貢献を称える。
本プログラムでは、以下の3人の先駆的なサウジアラビアの女性の物語を紹介する。
・ラニア・ムーアラ：ZADKサウジアラビア料理アカデミーの創設者兼会長
・ミシャール・アシェミムリ：航空宇宙エンジニア兼ミシャール・エアロスペースの創設者
・ジョマーナ・アル＝ラシド：SRMGの最高経営責任者兼取締役会メンバー兼レッドシーフィルム財団の会長。
「Her Influence：マンガ・プロジェクション」は、シリーズの開幕章である「Her Influence：写真展」に続く第2章。この写真展は2025年6月にギャラリー・イーストで開催され、11人のサウジアラビアの女性たちの存在感、強さ、個性を静かながらも力強い視点で捉えたモノクロポートレート展だった。
この第2章は、異なる視点であるアニメーションマンガを通じて、選りすぐられた物語を動きと文化的な対話へと展開し、10月の最終パネルセッションに先駆けて展開される。
『Her Influence』は、写真展、マンガ・プロジェクション、パネルディスカッションの3章から構成されている。これは、2025年大阪・関西万博のサウジアラビア王国館が主催する700を超えるイベントの一つです。サウジアラビア王国館を訪れる来場者は、多様なプログラムを通じて、サウジアラビアの文化、遺産、芸術を幅広く体験できる。
700を超えるイベントには、「アハラン・ワ・サハラン」「We Are Saudi Arabia」「AR体験―The Botanist」、およびカルチャー・スタジオでの音楽と芸術のパフォーマンスを含む。また、サウジアラビアの最も重要な節目をお祝いするイベント、2025年9月23日のサウジアラビア建国記念日祝典もその一つだ。さらに、サウジアラビア王国館は、没入型ルームとギャラリーを横断する興奮に満ちた来場者体験を提供する。「進化する都市」「持続可能な海」「無限の人間の可能性」「イノベーションの頂点」など、来場者がサウジアラビアのグローバルな影響力を間近で体験できる。
2025年大阪・関西万博のサウジアラビア王国館は、西ゲート内のコネクティングゾーン（C14-01）に所在し、毎日9:00から21:00まで開館している。
