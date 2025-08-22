ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Î810²¯±ß»Ù±ç¡ÖÅÓ¾å¹ñ¤è¤êÆüËÜ¿Í¤Ë»È¤¨¡ª¡×¤ÎÀ¼¤Ë»ä¸«¡Ä·ÐºÑ»ï¸µÊÔ½¸Ä¹¤Ï·ãÅÜ¡Öºâ¸»¤òÌÀ¼¨¤»¤è¡×¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ê¥À¥Ö¥¹¥¿¡×
¡¡ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎITÂç¼ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¥Ó¥ë¡¦¥²¥¤¥Ä»á¤ÈÁíÍý´±Å¡¤ÇÌÌ²ñ¤·¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÉáµÚ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¹ñºÝÃÄÂÎ¤Ëº£¸å5Ç¯´Ö¤ÇºÇÂç¤Ç5²¯5000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó810²¯±ß¡Ë¤òµò½Ð¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¥²¥¤¥Ä»á¤ÏÅÓ¾å¹ñ¤Î´¶À÷¾ÉÂÐºö¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Àè¿Ê¹ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Îµò½Ð¤ÏÉ¬Í×¤Ê¹ñºÝ¹×¸¥¤Î°ì¤Ä¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¼Â¶È²È¤ÎËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤â¡ÖÃæÄ¹´ü¤Ç¤ß¤ë¤ÈÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤â»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤À¤±¹ñÌ±¤¬µá¤á¤¿¸ºÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öºâ¸»¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ý¥ó¤È¥²¥¤¥Ä»á¤Ë¤ª¶â¤òÅÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢µ¿Ìä¤Ë»×¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ë»È¤¨¡ª¡×¡ÖÈ¯Å¸ÅÓ¾å¹ñ¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÍ¾Íµ¤Ê¤É¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤ß¤é¤ì¤ë¡£·ÐºÑ»ï¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Î¸µÊÔ½¸Ä¹¤Çºî²È¤Î¾®ÁÒ·ò°ì»á¤¬²òÀâ¤¹¤ëーー¡£
¤½¤Î¶â¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤³¤«¤éÍè¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¼óÁê´±Å¡¤Ç¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿¸Ç¤¤°®¼ê¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤¬¡¢ÆüËÜ¹ñÌ±¤Î¿´¤ËÎä¤¿¤¤ÀäË¾¤Î±Æ¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡8·î19Æü¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ÏÍèÆü¤·¤¿ÊÆ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥ÈÁÏ¶È¼Ô¥Ó¥ë¡¦¥²¥¤¥Ä»á¤È²ñÃÌ¤·¤¿¡£ÅÓ¾å¹ñ¤Î¥ï¥¯¥Á¥óÉáµÚ¤òÃ´¤¦¹ñºÝÁÈ¿¥¡ÖGavi¥ï¥¯¥Á¥ó¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡×¤Ø¡¢º£¸å£µÇ¯´Ö¤ÇºÇÂç5²¯5000Ëü¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤ÆÌó810²¯±ß¤â¤Îµð³Û¤Ê»Ù±ç¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£¹ñºÝ¹×¸¥¤È¤¤¤¦ÈþÌ¾¤Î²¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿·èÄê¤Ï¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜÁ´ÅÚ¤ò¶î¤±½ä¤ê¡¢¹ñÌ±¤ÎÅÜ¤ê¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¡£SNS¾å¤Ë¤Ï¡¢°ì¤Ä¤ÎÌä¤¤¤¬Íò¤Î¤è¤¦¤Ë¿á¤¹Ó¤ì¤¿¡£¸å½Ò¤¹¤ëÏÀÊ¸¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤Ê¤é¡¢Where¡Çs the money coming from?ーー¤½¤Î¶â¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤³¤«¤éÍè¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¹ñÌ±¤¬Êú¤¤¤¿µ¿Ìä¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë»ñ¶â¸»¤Î³ÎÇ§¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ë½ÅÀÇ¤ÈÊª²Á¹âÆ¤ËÓÃ¤®¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¿Í¡¹¤¬¡¢¼«¤é¤ÎÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¤ÆÆÍ¤¤Ä¤±¤¿ÄËÀÚ¤Ê¹ðÈ¯¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÏÈ¯Â°ÊÍè¡¢¹ñÌ±À¸³è¤Îµç¾õ¤ò¸Ü¤ß¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ºâÀ¯µ¬Î§¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¶Ó¤Î¸æ´ú¤Î¤è¤¦¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¿¡£¹ñÌ±°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸ºÀÇÀ¯ºö¤¬µÄÏÀ¤ÎÐÙ¾å¤Ë¾å¤¬¤ë¤¿¤Ó¡¢À¯¸¢¤ÈºâÌ³¾Ê¤ÏÈ½¤Ç²¡¤·¤¿¤è¤¦¤ËÆ±¤¸¸ÀÍÕ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£¡Öºâ¸»¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¡£
¡¡¹ñÌ±¤Î¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê´ê¤¤¤Ï¡¢¾ï¤Ëºâ¸»ÏÀ¤È¤¤¤¦Ê¬¸ü¤¤ÊÉ¤ÎÁ°¤ËºÕ¤±»¶¤Ã¤Æ¤¤¿¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¹âÎð¼Ô¤Î°Â¿´¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Æ¯¤¯À¤Âå¤Î³èµ¤¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÀÇ¶â¤Î»È¤¤Êý¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤Ï¡¢Îä¤¿¤¯Ìµ»ë¤µ¤ìÂ³¤±¤¿¡£
¸ºÀÇ¤Ïºâ¸»¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥À¥Ö¥ë¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É
¡¡À¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢µëÍ¿¤Ï¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤òÂ³¤±¡¢Â¿¤¯¤Î²ÈÄí¤¬Æü¡¹¤Î¿©»ö¤òÀÚ¤êµÍ¤á¡¢¾Íè¤Ø¤Î´õË¾¤òºï¤ê¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¹ñÌ±¤Î¶ìÌå¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ï¸ºÀÇ¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤òÅ°ÄìÅª¤ËÉõ°õ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢¥Ó¥ë¡¦¥²¥¤¥Ä»á¤È¤Î¤ï¤º¤«30Ê¬¤Î²ñÃÌ¤Ç¡¢810²¯±ß¤â¤Î¹ñÉÙ¤ò³¤³°¤Ëµò½Ð¤¹¤ë·èÄê¤¬·Ú¡¹¤È²¼¤µ¤ì¤¿¡£¹ñÌ±¤Ø¤Î¸ºÀÇ¤òÁË¤ó¤Ç¤¤¿¡Öºâ¸»¤ÎÊÉ¡×¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÌ¾À¼¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤Ë¾Ã¤¨µî¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ï¡¢¹ñÌ±¤ËÂÐ¤¹¤ëÎ¢ÀÚ¤ê°Ê³°¤Î²¿Êª¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£810²¯±ß¤È¤¤¤¦ÅÓÊý¤â¤Ê¤¤¶â³Û¤Ï¡¢¹ñÌ±¤«¤éºñ¤ê¼è¤é¤ì¤¿·ìÀÇ¤Ç¤¢¤ë¡£¹ñÌ±¤¬Æü¡¹¤ÎÏ«Æ¯¤ÇÆÀ¤¿µ®½Å¤Ê¼ýÆþ¤«¤é¡¢¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¹ñ²È¤ò¿®Íê¤·¤ÆÇ¼¤á¤¿ÀÇ¶â¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÂº¤¤»ñ¶â¤¬¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³¤³°¤Ø¤ÎÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤Î¸½¼Â¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅþÄì¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Öºâ¸»ÏÀ¡×¤¬°ÙÀ¯¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤«¤ËÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤À¯¼£ÅªÆ»¶ñ¤Ç¤¢¤ë¤«¡£¤¢¤ëÀ¯¼£³Ø¤ÎÏÀÊ¸¡Ê¡Ö¡ØWhere¡Çs the money coming from?(¤½¤Î¶â¤Ï¤É¤³¤«¤éÍè¤ë¤Î¤«¡©)¡Ù―¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È¤Îºâ¸»¸«ÀÑ¤â¤ê¤ÈºâÀ¯Åª¿®ÍêÀ¤ò¤á¤°¤ëÀ¯¼£¡§¥¤¥®¥ê¥¹ÁíÁªµó1955-2019¡×¥Ôー¥¿ー¡¦¥¹¥íー¥Þ¥óÃø¡¢2021Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹À¯¼£»Ë¤ÎÊ¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ÎÎäÅ°¤ÊËÜ¼Á¤ò³åÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Áê¼ê¤ò¡ÖÌµÀÕÇ¤¤Ê´í¸±¿ÍÊª¡×¤Ë»ÅÎ©¤Æ¾å¤²¤ë
£±¡¢¼«Ê¬¤ÎÅÚÉ¶¤ÇÀï¤¦
¡¡·Êµ¤¤¬°¤¤¡¢À¸³è¤¬¶ì¤·¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö²áµî¤Î¼ÂÀÓ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñÌ±¤«¤éÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢À¯ÉÜ¤ÏÊ¬¤¬°¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢µÄÏÀ¤Î¥Æー¥Þ¤ò¡ÖÌ¤Íè¤ÎÀ¯ºö¤Îºâ¸»¡×¤È¤¤¤¦¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÍÍø¤ËÀï¤¨¤ëÅÚÉ¶¤Ë°Ü¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡£
£²¡¢Áê¼ê¤ò¡ÖÌµÀÕÇ¤¤Ê´í¸±¿ÍÊª¡×¤Ë»ÅÎ©¤Æ¾å¤²¤ë
¡¡À¯¸¢¤Ï¡¢ÉÔ¿Íµ¤¤òÂÇ¤Á¾Ã¤¹¤¿¤á¡¢ÌîÅÞ¤ä¹ñÌ±¤¬Äó°Æ¤¹¤ëÀ¯ºö¡ÊÎã¤¨¤Ð¸ºÀÇ¤äµëÉÕ¶â¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤éºâ¸»¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¡ª¡×¡Ö¹ñ¤¬ÇËÃ¾¤¹¤ë¤¾¡ª¡×¤È¹¶·â¤¹¤ë¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤ò¡ÖºâÀ¯Åª¤ËÌµÀÕÇ¤¤Ç´í¸±¤ÊÂ¸ºß¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤Ë»ÅÎ©¤Æ¾å¤²¤ë¡£
£³¡¢ÉÔ¸øÊ¿¤Ê¥ëー¥ë¤Î²¡¤·ÉÕ¤±
¡¡¤³¤Î¡Öºâ¸»ÏÀ¡×¤ÎµÄÏÀ¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤éÀ¯ÉÜ¤ËÍÍø¤Ê¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èó¾ï¤ËÉÔ¸øÊ¿¡ÊÏÀÊ¸Ãæ¤Î¡ÖÈóÂÐ¾Î¤Ê¹½Â¤¡×¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£À¯ÉÜ¤ÏºâÌ³¾Ê¤Ê¤É¤Î¸ø¼°¥Çー¥¿¤äÍ½»»½ñ¤ò½â¤Ë¡¢¡Ö²æ¡¹¤Î¿ô»ú¤Ï¸ø¼°¤Ç¿®Íê¤Ç¤¤ë¡×¤È¸¢°Ò¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ÀÐÇËÀ¯¸¢¼«¿È¤Ë¥Öー¥á¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆÍ¤»É¤µ¤ë
¡¡°ìÊý¡¢À¯ÉÜ¤òÈãÈ½¤¹¤ëÂ¦¤Ï¡¢¡ÖÀ¯ÉÜ¤Î°Æ¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤Þ¤Ç¡¢²æ¡¹¤Î°Æ¤òºÎÍÑ¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¥¼¥í¤«¤é¹ñÌ±¤Ë¾ÚÌÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ä©Àï¼ÔÂ¦¤Ë¤À¤±¡¢½Å¤¤¾ÚÌÀÀÕÇ¤¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ï¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î¹ÔÆ°ÍÍ¼°¤ò¸«»ö¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¯¸¢¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Î¸ºÀÇÍ×µá¤È¤¤¤¦¡Ö»Ù½Ð·×²è¡×¤ËÂÐ¤·¡¢¡Öºâ¸»¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸¢°ÒÅª¤ÊÈãÈ½¤ò²¼¤¹¤³¤È¤Ç¡¢µÄÏÀ¤òÉõ»¦¤·¤Æ¤¤¿¡£¹ñÌ±¤òºâÀ¯ÇËÃ¾¤Î¶²ÉÝ¤ËÇû¤êÉÕ¤±¤ë¡£
¡¡°ÙÀ¯¼Ô¤¬È¿ÂÐ°Õ¸«¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤¤¸Å¤·¤Æ¤¤¿¤³¤ÎÀ¯¼£¼êË¡¤¬¡¢ÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢º£¤Þ¤µ¤ËÀÐÇËÀ¯¸¢¼«¿È¤Ë¥Öー¥á¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñÌ±¤¬È¯¤¹¤ë¡ÖWhere¡Çs the money coming from?¡×¤ÎÌä¤¤¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÌîÅÞ¤Î¹¶·â¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÄÉµÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼ç¸¢¼Ô¤Ç¤¢¤ë¹ñÌ±¼«¿È¤¬¡¢¼«¤é¤ÎÀ¯ÉÜ¤ÎºâÀ¯Åª¿®ÍêÀ¡¢Åý¼£¤ÎÀµÅöÀ¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¡Ö¥Îー¡×¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤¿½Ö´Ö¤Ç¤¢¤ë¡£
¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¼Â´¶¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤«¤±Î¥¤ì¤¿¤³¤Î·èÄê¤Ï
¡¡¸ºÀÇ¤Îºâ¸»¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿Àå¤Îº¬¤â´¥¤«¤Ì¤¦¤Á¤Ë¡¢810²¯±ß¤Îºâ¸»¤ò¤ä¤¹¤ä¤¹¤È¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤¿À¯¸¢¤ò¡¢»ä¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£À¯¸¢¤¬¹ñÌ±¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¿²æËý¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬µý¼õ¤¹¤ë´²Âç¤µ¤Î´Ö¤ÎµðÂç¤Ê³Ö¤¿¤ê¤Ë¡¢¹ñÌ±¤ÏÁá¤¯µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤Î810²¯±ß¤Ï¡¢»ä¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤«¤éÃ¥¤Ã¤¿ÉÙ¤ÎÉÔÀµ¤ÊÎ®ÍÑ¡×¤È¤·¤«±Ç¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡810²¯±ß¤È¤¤¤¦»ñ¶â¤¬¤¢¤ì¤Ð¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¤ÎÌµ¿ô¤ÎÌ¤Íè¤¬¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Î°ìÂ¸¤ÇÃ¥¤¤µî¤é¤ì¤¿¡£¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¼Â´¶¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤«¤±Î¥¤ì¤¿¤³¤Î·èÄê¤Ï¡¢À¯¸¢¤¬¹ñÌ±¤ÈÆ±¤¸ÂçÃÏ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÓ¾å¹ñ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òµß¤¦¤È¤¤¤¦¥Ó¥ë¡¦¥²¥¤¥Ä»á¤¬·Ç¤²¤ëÂçµÁ¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¡¢°Û¤ò¾§¤¨¤ë¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¿ò¹â¤ÊÌÜÅª¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤Ù¤¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÌ±¤¬·ì¤Î¤Ë¤¸¤à»×¤¤¤ÇÇ¼¤á¤¿ÀÇ¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤â¤·ÀÐÇË¼óÁê¤ä¼«Ì±ÅÞ¤¬¤½¤ÎÍýÇ°¤Ë¿´¤«¤é»¿Æ±¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«¤é¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¤äÅÞ¤Î»ñ»º¤«¤éµò½Ð¤¹¤Ù¤¤À¡£¹ñÌ±¤ÎÉÙ¤Ë¤Ï»Ø°ìËÜ¿¨¤ì¤º¡¢¼«¤é¤Î¿ÈÁ¬¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢¤½¤Î³Ð¸ç¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë¡£¤À¤¬Èà¤é¤Ï¡¢¼«¤é¤Î²û¤«¤é¤Ï°ì±ß¤¿¤ê¤È¤â½Ð¤½¤¦¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡¹ñÌ±¤Îµ¾À·¤Î¾å¤Ë¤¢¤°¤é¤ò¤«¤¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÇÁ±¿Í¤ò±é¤¸¤ë¡£¤³¤ì¤Û¤Éµ½âÖ¤ËËþ¤Á¤¿¹Ô°Ù¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
810²¯±ß¤Îºâ¸»¤ò¹ñÌ±¤ÎÁ°¤ËÌÀ³Î¤Ë¤»¤è
¡¡¹ñÌ±¤Ï²È·×Êí¤È¤Ë¤é¤á¤Ã¤³¤·¤Ê¤¬¤é1±ß¤Ç¤â°Â¤¤¿©ºà¤òÃµ¤·¡¢»Ò¶¡¤Î½¬¤¤»ö¤òÄü¤á¡¢¼«¿È¤ÎÏ·¸å¤ËÀäË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¹ñ¤Î»ØÆ³¼Ô¤ÏÃÏµå¤ÎÎ¢Â¦¤ÎÌäÂê¤Ë¡¢¹ñÌ±¤ÎÉÙ¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯Åê¤¸¤ë¡£¤³¤ÎÀäË¾Åª¤Ê¤Þ¤Ç¤ÎÃÇÀä¤³¤½¤¬¡¢¸½ÂåÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤¬Êú¤¨¤ëÉÂÍý¤Î³Ë¿´¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤ºÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ï¡¢¤³¤Î810²¯±ß¤Îºâ¸»¤ò¹ñÌ±¤ÎÁ°¤ËÌÀ³Î¤Ë¼¨¤¹ÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡£¹ñÌ±¤Ø¤Î¸ºÀÇ¤Ë¤Ïºâ¸»¤¬¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¸À¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿°Ê¾å¡¢¤³¤Îµð³Û¤Ê»Ù½Ð¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿ËâË¡¤Î¤è¤¦¤Êºâ¸»¤Îºß¤ê½è¤ò¡¢°ìÅÀ¤ÎÆÞ¤ê¤â¤Ê¤¯ÀâÌÀ¤¹¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤¬À¯¸¢¤Ï¡¢¹ñÌ±¤«¤é¤Î¿®Íê¤È¤¤¤¦Åý¼£¤ÎºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê´ðÈ×¤ò¼«¤éÇË²õ¤·¡¢ÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹µ¤ÇÛ¤¹¤é¤Ê¤¤¡£¹ñÌ±¤ÎÌä¤¤¤Ë¿¿Ùõ¤ËÅú¤¨¤º¡¢¹ñÌ±¤Îµ¾À·¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤Ä¹ñºÝ¹×¸¥¤ò¸Ø¤ë¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¹ñÌ±¤ÎÂåÉ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ñÌ±¤Î¾å¤Ë·¯Î×¤¹¤ë»ÙÇÛ¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î810²¯±ß»Ù±çÉ½ÌÀ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë°ì¤Ä¤ÎÀ¯ºö·èÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹ñÌ±¤ÈÀ¯ÉÜ¤È¤Î´Ö¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬¡¢²óÉüÉÔ²ÄÇ½¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤ÇÂ»¤Ê¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¾ÝÄ§Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤Ç¤¢¤ë¡£ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ï¡¢¸ºÀÇ¤òµá¤á¤ë¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤òºâ¸»ÏÀ¤ÇÉõ»¦¤·¡¢¤½¤Îºâ¸»¤Ç³¤³°¤Ë´¿¿´¤òÇã¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÎä¹ó¤Ê¸½¼Â¤Ï¡¢Îò»Ë¤ËÄ¹¤¯µ²±¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£