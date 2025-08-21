ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡Ö¸¬µõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡½¡½Á´ÊÆÃæ·Ñ¤Ç¤ÎÌîµå¾¯½÷¤¬ÌÔÎõÈãÈ½¡¡¡È¥µ¥¤¥óÌµ»ë¤Î²áµî¡É¤¬ÊªµÄ¡ÖÃ¯¤â¤¬¥ª¥ª¥¿¥Ë¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
Ìîµå¾¯½÷¤«¤éÅâÆÍ¤ËÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤¿ÂçÃ«(C)Getty Images
¡¡Ìîµå¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¾¯½÷¤Î¡ÈÁÊ¤¨¡É¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö8·î17Æü¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØESPN¡Ù¤ÎÌîµåÃæ·Ñ¤Ë¤ª¤±¤ë°ì¥³¥Þ¤À¡£¥á¥Ã¥Ä¤È¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î°ìÀï¤È¤È¤â¤Ë¡ØESPN¡Ù¤Ï¡¢Æ±Æü¤Ë¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤Ç³«Ëë¤·¤¿¥ê¥È¥ë¥ê¡¼¥°¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ë¥«¡¦¥¢¥ë¥¥å¥êÁª¼ê¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÆó¸µÀ¸¤ÇÃæ·Ñ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ï¥Ã¤È¤ªÌÜ³Ð¤á¡ª ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎµïÌ²¤ê¥·¡¼¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¤³¤³¤Ç¡ÈÌäÂê¡É¤¬µ¯¤¤ë¡£¥¢¥¥å¥êÁª¼ê¤Ï¡Ö2023Ç¯¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ø¹Ô¤¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¤Þ¤À¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤¤¤¿»þ¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢ÅâÆÍ¤Ê¡ÈÂçÃ«ÈãÈ½¡É¤òÅ¸³«¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Æþ¤ì¤Ê¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤¢¤ëÃË¤Î¿Í¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤Ã¤Æ»ä¤ÎÄï¤ËÅÏ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÍâÆü¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏºÇÁ°Îó¤ÎVIP¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ø¹Ô¤¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤Ï²£ÌÜ¤Ç¥Á¥é¥ê¤È¸«¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¹¥°ÕÅª¤Ê»ëÀþ¤Ï¸þ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢»ä¤ÏÈà¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸¬µõ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤¢¤ì¤Ï»ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÌµÏÀ¡¢ÂçÃ«ËÜ¿Í¤Î»ö¾ð¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤ÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Á´ÊÆÃæ·Ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾¯½÷¤«¤éÈô¤ó¤À¡ÖÈà¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸¬µõ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Éíå¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï¡¢ÊªµÄ¤â¾ú¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥¹¶É¡ØFOX Sports¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥È¥ë¥ê¡¼¥°¤Î¾¯½÷¤¬¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¡Ø¸¬µõ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÆü´©»æ¡ØNew York Post¡Ù¤â¡Ö¥ê¥È¥ë¥ê¡¼¥°¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¾¯½÷¤¬¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤È¤Îµ¤¤Þ¤º¤¤Áø¶ø¤ò¹ðÇò¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡ØLarry Brown Sports¡Ù¤Ï¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦ºÇÂç¤Î½¸µÒÎÏ¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥¢¥ë¥¥å¥ê¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢ESPN¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¿¤Á¤ÏÉñÂæÎ¢¤Ç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö·Ú¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¥µ¥¤¥ó¤ò¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ç¤Ö¤Á¤Þ¤±¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÊüÁ÷¶ÉÂ¦¤Î¿´¾ð¤òÎ¸¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬¤Ê¤¼¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î¿¿Áê¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Á´ÊÆÃæ·Ñ¤Î¾ì¤ÇÂç¥¹¥¿¡¼¤òÈóÆñ¤·¤¿¾¯½÷¤ÎÁÊ¤¨¤¬¡¢ÊÆµå³¦¤ÇÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]