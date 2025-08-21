「3カ月間撮影チームを引っ張ってきた主役の目黒さんが壇上に上り、ついてきてくれたスタッフ全員を見渡して、感謝の言葉を述べていました。今回の映画は目黒さんにとっても挑戦作でしたので、撮影チームの支えは心強かったことでしょう。最後には深くお辞儀をしていました」（映画関係者）

8月上旬の夜、東京都内にあるカフェテリアで、目黒蓮（28）の主演映画の打ち上げが行われた。

「今回の映画は、大人気漫画が原作で、コメディ映画を得意とする福田雄一監督（57）がメガホンをとった2部作です。撮影期間は福田組史上最長で、興行収入100億円を目指しているといいます。打ち上げには200人近く参加し、大盛り上がりだったそうです。

『勇者ヨシヒコシリーズ』（テレビ東京系）や、『今日から俺は!!』（日本テレビ系）など人気作品を手掛けてきた福田組にすっかりなじんだようで、目黒さんは共演者らと談笑していました」（芸能関係者）

今回の映画で、福田組に初めて参加することとなった目黒。現場での評判とはーー。

「すでに阿吽の呼吸ができあがっている福田組の撮影に、最初は緊張していたそうです。

撮影が始まると、コメディということもあり、撮影がとにかく楽しかったと話していました。周りを固めるのも、芝居のうまい役者ばかりで、やりやすかったといいます。アクションシーンもありましたが、もともと運動神経のいい目黒さんは完璧にこなしていて、スタッフは『すごいなぁ』と感心しきりでした」（前出・芸能関係者）

福田組で充実の時を過ごした目黒だが、「打ち上げで涙を流していた」と証言するのは前出の映画関係者。

「福田監督が、打ち上げの挨拶の際に突如、“実は4年ほど前から去年まで心が病んでいた”などと明かしたのです。

さらに『テレビも映画も何も見る気が起きず、仕事はしていましたが、面白いことがなにも思いつかなかった』と説明していました。

’14年に『週刊現代』の自らの連載エッセイで、パニック障害を患っていることを公表していた福田監督。’17年公開の映画『銀魂』が大ヒットし、担当する作品の規模が大きくなっていくにつれて人知れずプレッシャーを感じていたそうです。精神面だけでなく体調も崩してしまったようで、一時入院した時期もあったのだとか。

この福田監督の告白にスタッフたちは驚き、目黒さんは涙を浮かべていましたね」

■Xで爆発させていた福田監督のめめ愛

実は福田監督は’25年3月に、映画の舞台挨拶に出席した際、「実を言いますと去年の1月に僕、ちょっと体調崩して入院していたんです」と語っていた。

人知れず病に苦しんでいた福田監督にあるとき、転機が訪れた。

「入院中に奥さんが家を引っ越して、退院し新しい家に帰ると、たちまち心の病が回復したそうです。

そして久しぶりに見た最初のドラマが目黒さんの主演ドラマ『海のはじまり』（フジテレビ系）だったといいます」（前出・映画関係者）

『海のはじまり』で初めて目黒の演技を見た福田監督は、たちまち虜に。’24年8月6日には自身のXを更新し、めめ愛を爆発させていた。

《目黒蓮！男も惚れるやろ！完全に沼にハマってしまった！しかし、目黒蓮が福田組に来てくれることなど100パーあり得ないから、いちファンとして遠くから見守ることにする！》

福田監督自らありえないと述べたタッグがなぜ実現したのだろうか。

「福田監督は打ち上げで、『海のはじまり』で目黒さんにハマった直後に今回の映画の話をもらい、ダメもとで目黒さんにオファーしたと話していました。

目黒さんが受けてくれると知ったときは、“こんなにラッキーなことがあるのか”と思ったと話していました」（前出・映画関係者）

“めめのおかげ”で心身の不調を脱した福田監督。2人を結び付けた『海のはじまり』だが、目黒にとっても忘れることができない作品だ。

「撮影していた昨年8月に目黒さんは体調不良で、1週間ほど活動を休止。この影響で『海のはじまり』第9話の放送が1週間延期されました。当時の目黒さんの状況については一部で、“起きられない、立てない、食事も取れない状態になってしまった”と報じられていました。

真面目な目黒さんはよりよい演技を求めるあまり自身を追い込みすぎるところがあり、’22年のドラマ『silent』（フジテレビ系）の撮影では、気を張りすぎて2〜3キロ痩せたことが。

’22年の映画『月の満ち欠け』で、“大切な人の死を乗り越えられずにいる”人物を演じた際には、役に入り込みすぎて、車で一人泣いたこともあったそうです」（前出・芸能関係者）

『海のはじまり』の放送延期は大々的に報道された。

「役者として、体調不良で主演ドラマの放送を飛ばしてしまったことに目黒さんは自責の念に駆られながら、役者人生への不安を感じていたことでしょう。

そんななかでコメディの奇才と評価されている福田監督からのオファーはうれしかったのでは。

打ち上げでの“恩人”の告白に、精神的に追い詰められたときの気持ちが理解できる目黒さんは涙を流したのでしょう」（前出・芸能関係者）

2月にテレビ番組『日曜日の初耳学』（TBS系）に出演し、仕事をする際にいちばん大切にしていることは“明日を生きる活力を届けたいという思い”だといい、

「僕たちを見てくださる方の中には、もしかしたらすごくギリギリで今を生きていらっしゃる方もいると思う。そういう方に明日を生きる活力になるようなパワーを届けるのが僕たち。今後も、変わらずちょっとでも皆さんに活力が届けられるように頑張っていけたら」

と語っていた目黒。『海のはじまり』に導かれ、福田監督とのタッグで新境地に挑むーー。