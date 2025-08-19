＜沖縄旅行、旦那抜き？＞仕事休めない旦那。なら「息子と2人で旅行計画！」ってダメ？【前編まんが】
私はリサ（30代）。旦那のマサヒト（30代）と、小2のジュンと暮らしています。私の独身時代の趣味は旅行でした。山・海・温泉などの観光や、初めて行く場所にもわくわくします。1度行った場所にまた訪れることも大好きです。
けれど結婚をして子どもを授かってから、旦那の休みもなかなか取れなくなり、あまり旅行する機会がなかったのです。そんなとき、会社から1週間のリフレッシュ休暇を取るように言われました。何をしようかと考えていたのですが……。
私は、家族のために大好きだった旅行という趣味をあきらめていました。子育てと仕事で慌ただしく過ごす日々でした。さらに旦那とも休みが合わず、家族旅行したのは2年も前のことです。きっと子どもが一緒に遊んでくれるのは今だけ……。家族旅行は思い出になるし、ひとつの成長にもつながると思います。
2年前に旅行したのが最後です。3連休をめいっぱい楽しみたかったのですが、最後の1日はゆっくりしたいからという理由で、慌ただしい旅行になりました。
ハワイは子どもと2人では大変かもしれないけれど……沖縄なら行けるぞ！？ と、ひらめきました！
私の働く会社から与えられた1週間のリフレッシュ休暇。どう使うか考えていました。ジュンと遊びに行ってもいいし、家のことをしてもいいし……。でもせっかくなら、思いっきりリフレッシュしてもいいはず！ 少し遠出をして、沖縄なんかに行っちゃってもいいですよね！？
ちょうどジュンの学校の連休もあるのでそこに合わせて休暇を取って……。久々の旅行の計画で、頭の中は超ハッピー！ 旦那のことなんてすっかり抜け落ちていたのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか