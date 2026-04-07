中東情勢の緊迫化で原油価格が高騰していることから、化学繊維や不織布などの値上げが相次いでいます。化学メーカーの東洋紡エムシーは、ポリエステル製の繊維や不織布などを、来月出荷分から値上げします。自動車のカーペットや空気清浄機のフィルターなどに使う不織布や、ベッドのマットレスなどに使うクッション素材などが対象で、値上げ幅は20％以上になります。繊維メーカーの帝人フロンティアでは、衣料や、産業用のロープ、