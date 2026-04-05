MicrosoftがAIチャットボット『Microsoft Copilot』について、利用規約で「娯楽目的のもの」であり「重要なアドバイスでは頼らないでください」と警告していることがわかりました。Microsoft says Copilot is for entertainment purposes only, not serious use - firm pushing AI hard to consumers and businesses tells users not to rely on it for important advice | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/tech-indus