郵便局のフレーム切手セット「ギャグマンガ日和」など3種が新発売【C106】
【コミックマーケット106】 8月16日・17日開催
郵便局は、8月16日・17日に東京ビックサイトで開催されているコミックマーケット106（夏コミ）の企業ブースに出展し、「郵便局限定オリジナル フレーム切手セット」を販売している。
今回販売されているのは、新商品の「増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和GO」、「ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット 」、「コミックマーケット開催50周年 」の3種類に加え、コミケ105、104で販売された切手セット、「桜ミク2025」などご当地切手として各地域で販売されている記念切手と、「つぶらなカボス」など郵便局ではおなじみのドリンク各種。ジュースは冷やして販売されている。
また、郵便局アプリをインストールしてID登録をすると、オリジナルクラフトテープがもらえるキャンペーンも開催。東7ホールには荷物を送るためのゆうパック臨時引き受けブースが開催されている。
「増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和GO」（2,900円）
「ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット 」（2,500円）
「コミックマーケット開催50周年 」（1,900円）
「ダンジョン飯」（3,300円）
「物語シリーズ」（3,000円）
「葬送のフリーレン」（3,500円）
販売リスト
郵便局アプリでクラフトテーププレゼント