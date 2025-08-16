【拡大画像へ】

郵便局は、8月16日・17日に東京ビックサイトで開催されているコミックマーケット106（夏コミ）の企業ブースに出展し、「郵便局限定オリジナル フレーム切手セット」を販売している。

今回販売されているのは、新商品の「増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和GO」、「ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット 」、「コミックマーケット開催50周年 」の3種類に加え、コミケ105、104で販売された切手セット、「桜ミク2025」などご当地切手として各地域で販売されている記念切手と、「つぶらなカボス」など郵便局ではおなじみのドリンク各種。ジュースは冷やして販売されている。

また、郵便局アプリをインストールしてID登録をすると、オリジナルクラフトテープがもらえるキャンペーンも開催。東7ホールには荷物を送るためのゆうパック臨時引き受けブースが開催されている。

「増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和GO」（2,900円）

「ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット 」（2,500円）

「コミックマーケット開催50周年 」（1,900円）

「ダンジョン飯」（3,300円）

「物語シリーズ」（3,000円）

「葬送のフリーレン」（3,500円）

販売リスト

郵便局アプリでクラフトテーププレゼント