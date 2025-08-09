「本当に、本当にひどい」古橋亨梧は憮然！衝撃のデビュー戦“ループ弾”取り消しにバーミンガム指揮官が激怒！ 解説者も主審を痛烈批判「すべてを台無しにした」
現地８月８日に開催されたチャンピオンシップ（イングランド２部）の開幕戦で、古橋亨梧、岩田智輝、藤本寛也の日本人トリオが所属するバーミンガムが、降格組のイプスウィッチとホームで対戦。55分に先制したものの、後半アディショナルタイムにPKで追いつかれ、１−１のドローに終わった。
物議を醸しているのが、古橋のゴール取り消しだ。今夏にレンヌから加入し、この一戦で公式戦デビューを飾ったストライカーは開始７分、相手DFと競り合ってボールを奪うと、左足で見事なループシュートを放つ。ボールはネットに吸い込まれたが、その前にファウルの笛が吹かれ、ゴールは認められない。日本代表FWは憮然とした表情を見せた。
地元メディア『Birmingham Live』によれば、バーミンガムのクリス・デイビス監督は「本当に、本当にひどい」とこの判定に怒りを露わにした。
「（古橋が）ジャンプをして腕を上げているのは明らかだった。ジャンプするには腕を上げなければならない。そして、着地する途中で指がかすってしまったんだ。本当に厳しい。そう思っていない人がいるとしたら驚きだ。もう起こってしまったことなので、受け入れるしかない」
また、「チャンピオンシップの審判は衝撃的だ。バーミンガムの夢の先制点を奪った」と見出しを打った英『talkSPORT』の記事によれば、同メディアで解説を務めたバーミンガムOBのトロイ・ディーニー氏も、「ゴールになるべきだった」と批判した。
「バーミンガムが１−０になるはずだった。審判はまたしても誰かが誰かに触れるたびにファウルを宣告した。これはプレミアリーグの試合ではない。チャンピオンシップの試合であり、よりフィジカルなプレーが求められる。ゴールになるべきだ」
「最初の８分間の審判のやり方が、彼自身に大きな問題を引き起こした。あのゴールのファウルは明らかにプレーオンだったし、またしてもすべてを台無しにした」
惜しくも初得点は奪えなかったものの、55分にはポスト直撃のループシュートで先制点をお膳立てした古橋。悪くない滑り出しだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】幻のループ弾！批判が殺到している古橋のゴール取り消しシーン
