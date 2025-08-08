北海道電力<9509.T>の上昇局面についていきたい。泊原発３号機の再稼働を巡り、原子力規制委員会が７月３０日に安全審査の合格を決定した。今後は地元同意のプロセスが焦点となるものの、再稼働に向けて大きく前進したことを受け、将来的な収益貢献への期待が膨らんでいる。



審査合格の翌３１日に同社が発表した４～６月期連結決算は、純利益が前年同期比１．５％減の３０７億７５００万円だった。燃料価格低下による増益影響があった一方、特別利益の核燃料売却益が前年同期と比べ大幅減となり打ち消す格好となった。ただ、通期計画（２６０億円）は大きく上回った。株価は足もと上げ足を速め、８月に入り１０００円の大台を約１０カ月ぶりに回復。年初来高値圏を突き進む展開となっている。（イ）



出所：MINKABU PRESS