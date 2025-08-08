『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』第6話 ウォード親子が危機一髪！
7月7日（ニャニャ月ニャの日）からテレ東・BSテレ東（地上7ch／BS7ch ”ニャニャch” ）ほかにて順次放送がスタートした『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』、第6話のあらすじと場面カットが到着。そして、映画『28年後...』のコラボが決定。また、京都国際マンガミュージアムにて監督：神谷智大×シリーズ構成：入江信吾のトークショーが開催。さらに、劇中に登場する猫たちがプリントされたキャラクターケーキおよびマカロンの発売が決定した。
『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』は、マッグガーデン発行『月刊コミックガーデン』『MAGCOMI』で連載中、原作・ホークマン、作画・メカルーツによる衝撃のキャットフルコミック。テレ東・BSテレ東（地上7ch／BS7ch）ほかにて7月7日より順次、放送がスタートしている。
そして第6話のあらすじはこちら！ ”ニャポカリプス” が到来した世界で、クナギやカオルはどう生きていくのか。今後の展開に乞うご期待！
＜Chapter6「キャットライジング」＞
ヴェンデルシュタインをまとめあげるリーダー、グランマ（猫好き）の命により、ショッピングモールに向かうクナギら猫大好き一行。消息不明の仲間を探す任務を請け負う。一方、食料調達のためモールを訪れていたコウジ、レン、マサキのウォード親子（全員猫好き）は、可愛い猫たちに囲まれ危機一髪の状況に陥っていた…。
☆第6話先行カットやコラボ、スイーツの画像をチェック！（写真13点）＞＞＞
脚本：村越繁
絵コンテ：もりたけし
演出：ひのたかふみ
作画監督：たかはしなぎさ
そして、世界猫の日の本日8月8日に映画『28年後...』とのコラボが決定。コラボビジュアルおよび、クナギ（CV：水中雅章）＆カオル（CV：上田麗奈）のナレーションが聴ける特別コラボ映像が発表された。
また、TVアニメ化記念ミニ展示が開催中の京都国際マンガミュージアムにて、『京都国際マンガ・アニメフェア（京まふ）2025』の開催期間である9月21日（日）に、監督の神谷智大、シリーズ構成の入江信吾が出演するスペシャルトークショーの開催が決定した。
さらに、劇中の登場する猫たちがプリントされたキャラクターケーキ、およびマカロンの発売が決定。可愛い猫たちをぜひお手元でお楽しみを。
（C）ホークマン・メカルーツ/マッグガーデン/ニャイリビ製作委員会
そして第6話のあらすじはこちら！ ”ニャポカリプス” が到来した世界で、クナギやカオルはどう生きていくのか。今後の展開に乞うご期待！
＜Chapter6「キャットライジング」＞
ヴェンデルシュタインをまとめあげるリーダー、グランマ（猫好き）の命により、ショッピングモールに向かうクナギら猫大好き一行。消息不明の仲間を探す任務を請け負う。一方、食料調達のためモールを訪れていたコウジ、レン、マサキのウォード親子（全員猫好き）は、可愛い猫たちに囲まれ危機一髪の状況に陥っていた…。
☆第6話先行カットやコラボ、スイーツの画像をチェック！（写真13点）＞＞＞
脚本：村越繁
絵コンテ：もりたけし
演出：ひのたかふみ
作画監督：たかはしなぎさ
そして、世界猫の日の本日8月8日に映画『28年後...』とのコラボが決定。コラボビジュアルおよび、クナギ（CV：水中雅章）＆カオル（CV：上田麗奈）のナレーションが聴ける特別コラボ映像が発表された。
また、TVアニメ化記念ミニ展示が開催中の京都国際マンガミュージアムにて、『京都国際マンガ・アニメフェア（京まふ）2025』の開催期間である9月21日（日）に、監督の神谷智大、シリーズ構成の入江信吾が出演するスペシャルトークショーの開催が決定した。
さらに、劇中の登場する猫たちがプリントされたキャラクターケーキ、およびマカロンの発売が決定。可愛い猫たちをぜひお手元でお楽しみを。
（C）ホークマン・メカルーツ/マッグガーデン/ニャイリビ製作委員会