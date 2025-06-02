¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯£´¡§¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ù¥®¥ã¥é¥¯¥¿¥¹¤Ï°¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ö¿À¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡×¤ÈÇÐÍ¥ ¨¡ ¥Þー¥Ù¥ëºÇÂç¤Î¶¼°Ò¤¬MCU½éÅÐ¾ì
¡ÊMCU¡Ë±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯£´¡§¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¶þ»Ø¤ÎÂç·¿¥ô¥£¥é¥ó¤Ç¤¢¤ë¥®¥ã¥é¥¯¥¿¥¹¤¬¤¤¤è¤¤¤èÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Í½¹ðÊÔ¤Ç¤âÅÔ»Ô¤òïèÊâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¶¼°Ò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡Ù¥·¥êー¥º¤ä¡Ø¥Î¥¹¥Õ¥§¥é¥È¥¥¡Ù¡Ø¥ªー¥á¥ó¡§¥¶¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡Ù¤Ê¤É¤Î¥é¥ë¥Õ¡¦¥¢¥¤¥Í¥½¥ó¤À¡£
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤Î¥Þ¥Ã¥È¡¦¥·¥ã¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤¬¡¢¡ÖµðÂç¤Ê¡¢140²¯ºÐ¤Î¡¢ÏÇÀ±¤ò¿©¤¤¹Ó¤é¤¹±§Ãè¤ÎµÛ·ìµ´¡×¤È¸Æ¤Ö¥®¥ã¥é¥¯¥¿¥¹¡£±Ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Í¥½¥ó¼«¿È¤¬¡ÖÈà¤Ï±§Ãè¤ÎÎÏ¡£¿À¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡×¤À¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¿Í´Ö¤Î¥µ¥¤¥º¤òÂç¤¤¯°ïÃ¦¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò±é¤¸¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÁ´Ä¹11.8¥¥í¥áー¥È¥ë¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¥È¥ó¥Í¥ë¤ò¡Öµ¤´É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¤À¤È¤ß¤Ê¤·¡¢ÁÛÁüÎÏ¤ò¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤¿¡£
¡Ö¹â¤¤¥Ó¥ë¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÊ¤È°ì½ï¤Ë¡¢·ëº§¼°¤Î¤¿¤á¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥¬ー¥¥ó¥Ó¥ë¤ÎºÇ¾å³¬¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸á¸å¤Ï¤Û¤È¤ó¤É³°¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é½Ï¹Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£ºÊ¤È¤Ï·ö²Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡È¤¤¤Ä¿·Ïº¤È¿·ÉØ¤Ë°§»¢¤·¤Ë¹Ô¤¯¤Î¡ª¡É¤Ã¤Æ¡£¡×
¸½»þÅÀ¤Ç¥®¥ã¥é¥¯¥¿¥¹¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥Èー¥êー¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌòÌÜ¤òÃ´¤¦¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Ë¤·¤í¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡È¥é¥¹¥Ü¥¹¡Éµé¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤À¤¬¡¢º£¸å¤ÎMCU¤Ï¡Ø¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¡È¥é¥¹¥Ü¥¹µé¡É¥ô¥£¥é¥ó¤Ç¤¢¤ë¥É¥¯¥¿ー¡¦¥É¥¥ー¥à¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥®¼ÒÄ¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥®¥ã¥é¥¯¥¿¥¹¤ÎÊª¸ì¤ò±Ç²è²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÇ°´ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¡£¡Ö¥®¥ã¥é¥¯¥¿¥¹¤Î½±Íè¤Ï¥³¥ß¥Ã¥¯»Ë¾å¤â¤Ã¤È¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥Èー¥êー¤Î¤Ò¤È¤Ä¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤³¤í¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Í¥½¥ó¤¬¡ÖËÍ¤Ï¥®¥ã¥é¥¯¥¿¥¹¤ò°¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¤³¤ì¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î¥µ¥Î¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¶§°¥ô¥£¥é¥ó¤Ë¤âËÜ¿Í¤ÎÀµµÁ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âËÜÅö¤Ë¡È°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¤Î¤«¡© ¿¿Áê¤Ï±Ç²è´Û¤Ç³Î¤«¤á¤¿¤¤¡£
±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯£´¡§¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ù¤Ï2025Ç¯7·î25Æü¡¢ÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¡£
Source: