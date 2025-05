5月12日放送の『CDTVライブ!ライブ!』(TBS系)にTravis Japanが出演。松田元太が主演を務める映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』の主題歌「Would You Like One?」を披露した。

【画像】Travis Japan&松倉海斗(個人)の『CDTV』オフショット 他

■「まちゅとの『蕾』歌唱緊張したぁ コブクロさんの大事な曲をカバーさせていただけて光栄でした」(宮近海斗/Travis Japan)

また「名曲ライブ!ライブ!」に宮近海斗と松倉海斗が初登場。コブクロの「蕾」を圧巻の歌声と美しいハーモニーで聴かせ、SNSでは「歌上手すぎ」「天才すぎて一生聴いてる」「ふたりのハーモニーが素晴らしい」「ちゃかまちゅ良すぎてドカ泣き」「息ぴったりのちゃかまちゅ最高」「歌声も表情もすべてが良い」「リピが止まらない」など絶賛の声が殺到。さらにX(旧Twitter)ではふたりの愛称である“ちゃかまちゅ”がトレンド入りした。

Travis Japanの公式Instagramのストーリーズでは、全身白で統一された衣装を着用し、ヘッドセットマイクをつけた宮近と海斗が手を繋いでこちらを見つめているオフショットが公開。こちらにも「かわいすぎる」「双子ちゃん」「ちゃかまちゅ尊い」など多くの反響が寄せられている。

Travis JapanのInstagramのストーリーズをチェック!

https://www.instagram.com/travis_japan_official/

松倉は自身のInstagramで「ちゃかと蕾を歌わせていただきました OKAWARIライブもありがとうございました」というコメントとともに、鏡越しの自撮りショットなど4枚のオフショットを公開。

宮近も自身のX(旧Twitter)で「#CDTVライブライブ ありがとうございました #WYLO たべっ子との再共演楽しかったです まちゅとの「蕾」歌唱緊張したぁ コブクロさんの大事な曲をカバーさせていただけて光栄でした 今日も素敵な日になりました」と綴っている。

なお、Travis Japanの公式X(旧Twitter)では、全身白で統一された衣装を着用したメンバー6人の集合ショットが公開されている。ぜひそちらもチェックしよう。