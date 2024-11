ユニバーサル・スタジオ・ジャパン( USJ )は、2024年11月20日(水)から2025年1月5日(日)まで、特別 イベント 『NO LIMIT! クリスマス 』を開催する。この イベント では、冬のシンボルである高さ30メートルを超える『NO LIMIT! パーティ・ツリー』が今年でラストを迎える。『NO LIMIT! パーティ・ツリー』は、 USJ の冬を象徴する存在で、圧倒的なスケールとダイナミックな イルミネーション が特徴だ。昼間には太陽光を浴びてキラキラと輝き、夜になると クリスマス ソングに合わせて華やかにライトアップされる。このツリーのもとで大切な人と“超感動”を共有し、特別なひとときを楽しむことができる。今年は例年以上に豪華な演出が期待されており、多くの来場者にとって忘れられない クリスマス になるだろう。『NO LIMIT! パーティ・ツリー』の最後の輝きを、ぜひ目に焼き付けたい。 USJ の冬の イベント は見どころが満載だ。人気アトラクション『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』では、 クリスマス シーズン限定で新曲『BUCHI AGAIN (Christmas Mix)』が流れ、ジェットコースターのスリルと音楽が一体となった特別な体験を楽しめる。また、 イルミネーション で装飾された クリスマス マーケットでは、シーズン限定のフードを味わうことができ、温かなひとときを過ごせる。 USJ では『NO LIMIT! パーティ・ツリー』のフィナーレを記念し、過去の クリスマス の思い出を振り返るスペシャルムービーを公式X(旧Twitter)で公開する。映像でしか味わえないツリーの輝きや、過去の感動的な クリスマス の記憶が再び蘇るだろう。<公開日> 2024年11月5日(火)15時頃<公式アカウント> @ USJ _Official夜には、ツリー前で クリスマス ライブショー『フロスティーズ・エレクトリック・スノー・パーティ』が開催される。DJエレクトリック・フロスティによる音楽で盛り上がり、来場者も一緒に踊ることができる。新登場のフォトタイムでは、人気キャラクターたちとの写真撮影が可能で、 クリスマス の思い出をさらに彩ることができる。開業10周年を迎える『ウィザーディング・ワールド・オブ・ ハリー・ポッター ™』エリアでは、5年ぶりに夜のキャッスルショー『ホグワーツ™・マジカル・ナイト 〜ウィンター・マジック〜』が復活する。ホグワーツ™城が魔法に包まれて輝くこのショーは、 クリスマス ならではの特別な冬の魔法体験を提供する。 イベント 情報 イベント 名:『NO LIMIT! クリスマス 開催期間:2024年11月20日(水)〜2025年1月5日(日)場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式アカウント:@ USJ _OfficialHARRY POTTER and all related characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © J.K. Rowling.Minions and all related elements and indicia TM & © 2024 Universal Studios. All rights reserved.© NintendoTM and © 2024 Sesame WorkshopTM & © Universal Studios & Amblin EntertainmentTM & © Universal Studios. All rights reserved.