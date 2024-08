上映中の(MCU)映画『&ウルヴァリン』日本公式は、劇中に登場するサプライズの“ネタバレ”キャラクターも登場する映像を公開した。

日本での観客動員数が100万人を突破したことを記念したもの。2024年7月24日の世界最速公開から3週が経過し、劇中の秘密が公然のものとなった。

この記事には、『デッドプール&ウルヴァリン』のネタバレが含まれています。



映像に登場するのは、姿のみで登場するハルク、『LOGAN/ローガン』(2017)からの再演となったローラ/X-23(ダフネ・キーン)、幻の企画であるチャニング・テイタム版ガンビット、“元祖マーベル映画ヒーロー”ブレイド(ウェズリー・スナイプス)、映画『デアデビル』(2003)ユニバースから復刻のエレクトラ(ジェニファー・ガーナー)。デッドプールやウルヴァリンと共に決戦に挑む勇姿が捉えられている。

さらに、キャプテン・アメリカ……と思いきや『ファンタスティック・フォー』シリーズのヒューマン・トーチ/ジョニー・ストーム役の再演だったというオチのクリス・エヴァンスの登場場面も。異世界ヒーローたちが集結する『デッドプール&ウルヴァリン』の彩りを派手に伝える映像となっている。

『デッドプール&ウルヴァリン』は大ヒット上映中。

