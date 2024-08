米テネシー州の動物保護団体が先月30日、4つの耳を持つ子猫を保護したことをFacebookで報告した。3匹のきょうだいと一緒に捨てられていた子猫の両耳の内側には、それぞれ余分に小さな耳がついていた。現時点で健康上の問題はないと分かっており、同団体では準備が整い次第、飼い主を募集すると明かしている。米ニュースメディア『People.com』などが伝えた。米テネシー州ウィルソン郡マウント・ジュリエットを拠点に活動する動物保護団体「トゥルー・レスキュー(True Rescue)」は先月30日、箱に入れられて捨てられていた4匹のきょうだい子猫を保護したことをFacebookで報告した。

スタッフらが子猫たちの健康チェックを行ったところ、1匹の子猫に違和感を覚えた。トゥルー・レスキューの運営責任者であるクリスティン・コンダイトさん(Kristin Condite)は、「子猫を1匹ずつキャリーケースから出すたびに、同僚は『何か耳が変じゃない?』と言っていました。よく見てみると、その子猫には耳が4つあったんです。正しい位置に2つと、後ろ向きに2つの耳があり、普通ではありませんでした」と話す。生後8〜9週で、体重約2ポンド(約907グラム)だったこの子猫は、通常より多く耳を持っていることにちなんで“オーディオ(Audio)”と名付けられた。オーディオの姿を捉えた写真には、普通の耳の内側に小さな耳がついているのが確認できる。この小さな耳は内側を向いており、通常の耳と向かい合わせになっていた。4つの耳は 遺伝子 変異による影響だが、健康上の問題はないと言い、トゥルー・レスキューは投稿で「耳の掃除にひと手間かかるくらいですね」と綴っている。まだ獣医による検査が残っているものの、現時点で余分な耳を切除することは考えておらず、同団体では準備が整い次第、オーディオの新しい飼い主を募集することを明かしている。トゥルー・レスキューのFacebookには、オーディオの動画も投稿されており、その珍しい耳を確認することができる。そんなオーディオの姿に、ユーザーからは「なんて可愛くてユニークな子!」「お人形みたいに可愛らしい子猫だ」「初めて見たよ」「耳が4つもあれば、音がよく聞こえるだろうな」といった声が寄せられている。なおオーディオが保護される直前の先月28日と29日、洪水の影響でトゥルー・レスキューの施設が浸水し、エサなどが水に浸かってしまう被害を受けた。猫の繁殖シーズンを迎えている現在、毎月150〜200件の飼い主を募集するが、その計画にも大幅な遅れが出ていた。幸いにも地域コミュニティの協力や寄付のおかげで、トゥルー・レスキューは体制を立て直している。クリスティンさんは、「洪水のせいでいろいろと停滞し、非常にストレスの多い週でした。でも、このタイミングでオーディオがやって来てくれて、幸運が舞い込んできたように感じますね」とオーディオとの出会いを喜んでいた。ちなみに2021年にはトルコで、4つの耳を持って生まれた猫が確認されており、その神々しい姿には人々から「神話に出てきそう」という声があがっていた。画像は『True Rescue Facebook「EXTREMELY RARE so lend me your ears (snicker)!」』より(TechinsightJapan編集部 iruy)