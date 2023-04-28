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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2023年4月28日は、『ゼルダの伝説 Tears of the Kingdom』が14％オフで予約受付中やソニーのサウンドバーが 1万円以下など、今すぐ欲しい人気のアイテムがお得に多数登場しています。

なお、以下の表示価格は2023年4月28日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください（サイズやカラー選択も可能ですが、一部セール対象外のサイズ・カラーもありますので、販売ページでよくご確認ください）。

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2023年5月12日発売予定の『ゼルダの伝説 Tears of the Kingdom』が、14％オフで予約受付中！

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Source: Amazon（アマゾン）タイムセール