2016年には北海道日本ハムファイターズで投げ、現在はメジャーリーグのトロント・ブルージェイズに所属しているアンソニー・バス投手(Anthony Bass、35/日本での登録名はアンソニー・バース)のSNSが大炎上している。妻が幼い娘2人と飛行機に搭乗していた際、客室乗務員から子どもの食べこぼしを片付けるように強要されたとして「Are you kidding me?!?!(冗談だろ?!?!)」とTwitterで不満を漏らしたところ、瞬く間にネット上で親の責任や子育てについての大論争が巻き起こった。米ニュースメディア『Insider』『CBS New York』などが伝えている。

アンソニー・バス投手が現地時間16日、娘のブレアちゃん(Blaire、2)とブルックリン・レイちゃん(Brooklyn Rae、5)が機内で座席に座っている写真をTwitterに投稿し、以下のように綴った。

「ユナイテッド航空のフライトアテンダントは、5歳と2歳の子を連れて旅行中の妊娠22週の妻に、手と膝をついて末娘が床に落としたポップコーンを拾うように言ったんだ。冗談だろ?!?!」

写真では、ブレアちゃんが座っている通路側の席の床と後ろの乗客の足元にポップコーンが散らばっている様子が分かり、通路にも少し転がっている。この投稿を見たフォロワーの多くは、彼を支持するどころか、彼とその妻シドニー・レイ・バスさん(Sydney Rae Bass、31)の子どもたちへの対応を批判した。

“P wentink”というハンドルネームの人物が「気になるのは、2歳児が散らかしたゴミは誰が片付けるべきかってこと。3人の子供を持つ親として、私は親の自分に責任があると思うけど」とコメントすると、バス投手は「航空会社が雇っている清掃員だよ!」とすかさず反論。これが火に油を注ぐことになり、続く7,000件以上のリプライで親としての心構えやしつけに関する議論が巻き起こった。

「つまり彼は、空港に到着するまでポップコーンはそのままにしておけばいいと言うんだね?」

「清掃クルーは最低賃金で働き、乗客が降りて次の搭乗までの5〜10分間で完了させないといけないんだ。思いやりをもって、自分の役割を果たそう。」

「君は市に雇われた清掃員がいるからって、ゴミを道ばたに投げ捨てるのか?」

「Wow!! つまり自分の子どもが機内で散らかしても、清掃員がきれいにするべきだって考えているのかい。なんて父親なんだ、他人をいかに酷く扱うか子どもに教えるとは。」

「あなたの子は自分で後片付けができる年齢よ。奥さんは、散らかしたら拾いなさいって、ちゃんと子どもたちに説明できたはず。それが子育ての基本というものよ。」

また「小さな子どもにポップコーンを買い与えるのがそもそも間違っている」という声に対して、バス投手は「ポップコーンは航空会社から提供された」と説明しているが、それでも「親はどうあるべきか学んでください。そうすれば礼儀正しい大人を育てることができますよ。一度に少量ずつトレイに載せて、ゆっくり食べることを教えるか、それとも怠けて袋ごと与えるか。簡単なことでしょ?」とフォロワーは手厳しい。

なかには、今年のメジャーリーグが開幕してから成績が振るわないバス投手に対して「ブルージェイズに雇われて投手をしているのに、君は自分の仕事すらまだしていないじゃないか」と皮肉交じりにコメントするファンもいた。Twitterではこの日、彼の防御率「7.11 ERA」もポップコーン騒ぎに連動するようにトレンド入りした。

もちろん、バス夫妻の憤りは妥当だとする意見もある。

ある人は「航空会社が子どもにポップコーンを提供したのなら、散らかるのは分かりきったこと。その場合、航空会社側が掃除するのが当然だ。もし自分がこぼしたとしてもやっぱり拾わないよ!」と述べており、映画館の床に散らばるポップコーンを引き合いに出して、清掃員の仕事だと結論付けるコメントも散見された。

さらに「確かに私たちは、自分自身や子供たちの後始末をするよう努力すべき。でも2人の幼い子どもを連れた妊娠中のこの女性の場合、このような狭い場所では許してもらえてもよかったのでは。責任は時に思いやりでもって軽減されることもあるんじゃないかな」といった、中立的な意見もあった。

ちなみに22日現在、P wentinkのコメントには9万件以上の「いいね」がついており、バス投手の本投稿についた「いいね」約12,000件に大差をつけている。

バス投手の投稿と同じ頃、シドニーさんの姉でカントリー歌手のジェシー・ジェームス・デッカーさん(Jessie James Decker、35)がInstagramのストーリーで「妹がユナイテッド航空のフライトからメールをくれました。ご存知のように彼女は妊娠5か月でリスクが高く、2人の小さな子供と一緒に旅行しています。ブレアが誤って通路にポップコーンをこぼしてしまいました。すると客室乗務員がゴミ袋とウェットティッシュを持ってシドニーのところへ来て、機長から『1粒残らず片付けてほしい』と言われたことを伝えてきたのです」と、その時の様子を説明して妹を擁護。そして「私のかわいそうな妹は他の人たちが見ている中、通路に四つんばいになって泣いてしまいました。屈辱を味わい疲れ果てていました。お見事、ユナイテッド航空」と続けた。

これに一部の人は理解を示したが、我が子の食べこぼしを拾うのがどうして屈辱的なのか、なぜ泣くのか、食べ散らかさないようにもっと上手いやり方があったのではなど、容赦ない意見が寄せられた。

なおこの騒ぎを受けて、ユナイテッド航空は速やかにバス投手に連絡を取っており、バス投手は「みなさんのサポートに感謝します。ユナイテッド航空はこの客室乗務員の問題について内部で処理してくれているそうです」とTwitterで報告している。本人は溜飲を下げたようだが、このつぶやきもネット上では客室乗務員が解雇されるのではと反感を買う結果となり、“ポップコーン騒動”はなかなか沈静化しないようだ。

バス投手は翌17日、古巣のヒューストン・アストロズとの試合で、7点差で負けた5回裏、2アウトランナー2塁のタイミングで登板した。実況アナウンサーが「交代で入った投手は元アストロズのバス選手。果たして、この危機を片付けることはできるでしょうか」とコメントすると、ここでもネットユーザーは“片づける”の言葉に反応してバス投手を揶揄した。

人の噂も七十五日と言うが、「バス一家のポップコーン事件」もしばらくの間は話題に上がり続けることになりそうだ。

