奄美大島で国指定の天然記念物のオカヤドカリを無許可で捕獲した疑いで、中国籍の男2人が逮捕されました。 文化財保護法違反の容疑で逮捕されたのは、中国籍で住所・職業不詳のドン・ジンフイ容疑者(28)と、同じく中国籍で住所・職業不詳のホアン・チュンジェ容疑者(33)です。 奄美警察署によりますと、きのう23日午後5時過ぎ、奄美大島の海岸近くの住民から「ヤドカリを密猟しているような外国人風の2人組がいる」と通報があ