【地震情報 2026年6月26日】(12:58更新)12時46分頃、千葉県北東部を震源とする地震がありました。震源の深さは約50km、地震の規模はM5.8、最大震度4を茨城県、千葉県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。【地震情報 2026年6月26日】(12:52更新)12時46分頃、千葉県北東部を震源とする地震がありました。震源の深さは約50km、地震の規模はM5.8、最大震度4を茨城県、千葉県で観測しています。この地震による津波