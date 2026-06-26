警察や消防によりますと、26日午前11時ごろ、神奈川県の横浜駅の構内で「広告から煙が上がっている」などと119番通報がありました。現場は、京急本線・横浜駅の中央改札前を通る通路で、柱に設置されていた電子掲示板から白煙が出たということです。ケガ人はおらず、列車の運行に影響はありません。駅員からは「配電盤から煙が出た」という話もあるということで、警察などが状況を詳しく調べています。