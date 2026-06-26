神奈川県小田原市で運動部に所属する女子生徒に生理の報告などをさせたとして、当時、顧問だった元教師の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕された小田原市の公立中学校の元教師、山口守容疑者は2022年1月から1年半ほどの間、192回にわたって、当時中学生だった女子生徒にショートメッセージで生理の日を報告させるなど、義務のないことをさせた疑いがもたれています。山口容疑者は当時、女子生徒が所属していた運動部の