栃木県で69歳の女性が殺害された強盗殺人事件で、実行役の少年4人が強盗殺人などの非行内容で家裁送致されました。この事件は先月14日、栃木県上三川町に住む富山英子さん（69）が殺害され、息子2人もバールで複数回殴られて重傷を負ったものです。この事件をめぐっては、実行役やリクルーター役とされる少年あわせて5人と、指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）、妻の美結容疑者（25）が逮捕されています。そしてきょう、実行役