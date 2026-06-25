スキンケアタイムをもっと楽しくしてくれる、とっておきのコラボアイテムが登場します。イギリス発のビューティブランド「ザボディショップ」から、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」と「クロミ」を起用した限定パッケージのクレンジングバターが発売。森の妖精をイメージした特別なデザインと、愛され続ける使い心地を兼ね備えた注目のアイテムです♡ 森の妖精になった限定デザイ