◇W杯北中米大会1次リーグD組オーストラリアーパラグアイ（2026年6月25日サンフランシスコ）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグC組最終第3戦で、25日（日本時間26日）にオーストラリア（FIFAランク27位）がパラグアイ（同41位）と対戦。スコアレスドローで引き分けて、得失点の差で2位通過。オーストラリア史上初の2大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。6大会連続本大会に勝ち進んできたオーストラリア