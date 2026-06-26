日本時間6月26日の午前8時、サッカー日本代表が『FIFAワールドカップ2026』のグループリーグ最終戦となるスウェーデン代表戦に臨んだ。ここまでの日本代表は、グループリーグで非常に安定した戦いを見せてきた。【写真】洋食店を訪れた中村敬斗、そのイケメンぶりが話題初戦のオランダ戦では、欧州屈指の強豪を相手に先制される苦しい展開となりながらも、最後まで攻めの姿勢を崩さずに2対2の引き分け。続くチュニジア戦では攻