小学生にタバコのポイ捨てを注意されたことに腹を立て、自転車を投げつけた疑いで74歳の男が現行犯逮捕されました。自称・建設業の74歳の男は24日、小学5年生の男の子に向かって自転車を投げつけた暴行の疑いがもたれています。警察によりますと、谷川容疑者は自転車で走りながらタバコをポイ捨てし、その後ろを自転車で走っていた男の子から「ポイ捨てしちゃダメだよ」と複数回注意されたことに腹を立てたということです。投げつ