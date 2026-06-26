島根県出雲市の民家の庭に男性2人の遺体を埋めた死体遺棄の疑いで、40代の男が逮捕されました。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、森山友和容疑者（49）で、住所・職業などは確認中です。警察によりますと、きのう、森山容疑者の父親の親族から「連絡がとれない」と110番通報があったため安否確認に向かったところ、出雲市内にある父親が住む家の庭の地中でうつ伏せになった男性2人の遺体を発見しました。事情聴取や現場の状況など