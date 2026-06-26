【リオデジャネイロ＝南部さやか】南米ベネズエラ北西部ヤラクイ州で発生したマグニチュード（Ｍ）７を超える大規模な地震で、米ＣＮＮは２５日、２３５人が死亡したと報じた。負傷者は４３００人に上るという。国内外のベネズエラ人が安否情報を交換するサイトでは、４万人以上が行方不明者として登録されており、被害はさらに増える可能性がある。地震は２４日、２度続けて発生した。震源から東に約１５０キロ・メートル離