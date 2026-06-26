俳優の村上虹郎さんが、当時交際していた女性に暴行を加えケガをさせたとして書類送検されたことが分かりました。傷害の疑いで書類送検されたのは、俳優の村上虹郎さんです。捜査関係者によりますと、村上さんは2024年、東京・渋谷区の自宅で、当時交際していた女性の顔や頭を複数回殴るなどの暴行を加え、ケガをさせた疑いがもたれています。女性は全治1か月以上の重傷だったということです。2026年に入って被害者の女性からの相