ニューストップ > ライフ総合ニュース > 農林水産省 北中米W杯現地から日本に「持って帰れないおみやげ」で注… 北中米ワールドカップ トレンド ネットで話題 農林水産省 なるほど オリコンニュース 農林水産省 北中米W杯現地から日本に「持って帰れないおみやげ」で注意喚起 2026年6月26日 12時52分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 農林水産省が、公式Xで北中米W杯現地観戦の日本人向けに注意喚起を行った 北中米からビーフジャーキーなどを持ち込み、没収となる事例があるのだそう 口蹄疫など家畜伝染病侵入防止で、肉製品の持込は原則禁止されている ◆農林水産省、公式Xでの注意喚起【ご注意！W杯のお土産は感動と興奮でお願いします】#W杯、盛り上がっていますね！多くの日本人サポーターが現地観戦している姿も印象的です。日本帰国の際、持込禁止の肉製品までお土産にしてませんか？⚠特に北中米からビーフジャーキー等を持ち込み、没収となる事例が多発しております⚠ pic.twitter.com/4stKRTk77M— 農林水産省 (@MAFF_JAPAN) June 26, 2026 記事を読む 関連の最新ニュース 北中米ワールドカップ 記事時間 06/26 20:30 家具ブランド「CAGUUU」本田圭佑のW杯巡る提言を受け「異例の対応」 記事時間 06/26 19:38 日本唯一のイエローに「マジで納得してない」疑問噴出の判定基準 記事時間 06/26 16:03 スウェーデン代表エランガ、引き分けでも突破なのに試合後に勘違いで落胆